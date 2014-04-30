Укус клеща может привести к инвалидности

Укус клеща грозит инвалидностью. Каждый пятый клещ, которого исследовали в течение прошлого года, оказался поражен бактериями борелиями, являющимися возбудителями болезни Лайма. Эти микроорганизмы могут привести к тяжелым патологиям и инвалидности. Клещей стоит опасаться с апреля по сентябрь, преимущественно в хвойных лесах, а также в оврагах и на обочинах дорог, пишут Подробности.

Кроме болезни Лайма, они угрожают человеку энцефалитом и марсельской лихорадкой. Заболевание могут вызвать глухоту, паралич или даже смерть.

Врач-инфекционист Дмитрий Дударь рассказал, как следует защищаться от клещей: "Надо соблюдать определенные правила поведения. Прежде чем идти на отдых, обращайте внимание на светлую одежду с рукавами. Со спреями следует быть осторожными. Все спреи имеют в своем составе вещество, которое имеет раздражающее действие. Они также могут вызвать аллергическую реакцию ", - сказал врач.