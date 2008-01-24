Ученые: ссоры ”убивают” иммунитет

После ссоры с супругом требуется время не только для того, чтобы затянулись эмоциональные раны. Физические раны тоже после этого заживают медленнее. Ученые обнаружили, что получасовая ссора с любимым может замедлить способности организма к регенерации по крайней мере на один день. У пар, где постоянно наблюдаются враждебные отношения, время, необходимое для заживления, удваивается.

Исходя из этого, больницы могут проводить психологические тесты для пациентов, ожидающих хирургических операций, чтобы узнать заранее, как долго им понадобится постельный режим, говорят ученые. Ключевыми элементами иммунной системы являются цитокины, способствующие заживлению ран. Однако если их уровень в крови слишком высок, они могут вызвать воспаление, связанное с такими состояниями, как сердечный приступ, артрит, диабет, рак, говорят исследователи.

К таким выводам пришли ученые после исследования 42 супружеских пар, живущие в браке в среднем 12 лет. Важно, чтобы люди были психологически подготовлены к операции. Больницы должны позаботиться о том, чтобы снизить стресс накануне операции.

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