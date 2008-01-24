Новое средство от насморка

Исследователи нашли новые свойства лекарственного растения эхинацея, которые делают возможным использовать это народное средство для эффективной борьбы с насморком.

Медики утверждают, что профилактическое применение эхинацеи позволит снизить риск ринита на 58%, а лечение им во время заболевания позволит сократить срок болезни вдвое. По мнению американских фармацевтов, эхинацея способна повышать иммунитет.

Также установлено, что в сочетании с витамином С растение способно уменьшить риск заболевания насморком на 86%. Помимо этого, эхинацея позитивно действует при кашле и головной боли. Эхинацея может противостоять более чем двум сотням различных вирусов.