В России запретят рекламу сигарет

Правительство РФ одобрило законопроект о присоединении России к Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака. Документ, принятый ВОЗ в 2003 году, предусматривает введение полного запрета на рекламу и другие методы повышения продаж табачных изделий. В настоящее время к Конвенции присоединились 172 страны, включая Евросоюз. Россия относится к числу немногих государств, до сих пор не ратифицировавших документ. Страна-участница обязана ввести полный запрет на рекламу табачных изделий в течении пяти лет после присоединения к Конвенции.

ВОЗ считает курение одной из глобальных угроз здоровью и благополучию населения планеты. По данным международной организации, ежегодно от связанных с курением болезней умирают более 5 миллионов человек. Если тенденция роста потребления табачных изделий в мире сохраниться, к 2020 году число связанных с курением преждевременных смертей возрастет до 10 миллионов в год, а к 2030 году курение станет одним из наиболее существенных факторов преждевременной смертности во всем мире.

По данным заместителя главы комитета по охране здоровья Николая Герасименко, в течение последних лет производство и потребление табачных изделий в России непрерывно увеличивается. Если до 1995 года в стране ежегодно производилось 200, а потреблялось 250 миллиардов сигарет, то к 2006 году эти цифры выросли, соответственно, до 413 и 375 миллиардов.

РИА Новости