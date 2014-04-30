Минздрав надеется на введении референтных цен на рецептурные препараты

Министерство здравоохранения Украины рассчитывает на принятие в скором времени Кабинетом министров Украины постановления о введении референтных цен на рецептурные препараты, что позволит установить предельный уровень цен на лекарства, заявил в ходе круглого стола с представителями фармрынка Украины министр здравоохранения Олег Мусий.

“Мы рассчитываем, что сегодня может быть принято постановление на заседании Кабмина. Тогда с июля можно ждать референтных цен на медикаменты в Украине”, - сказал Мусий.

По его словам, референтное ценообразование позволит установить максимальный уровень цен на лекарства, который рассчитывается по данным пяти стран. Однако данный механизм будет проработан только после принятия постановления.

Как сообщал УНИАН, по данным Госценинспекции, при расчете референтных цен будут учитываться цены на такие же препараты в соседних странах - в Словакии, Болгарии, Молдове и Польше. Если подобные лекарственные препараты в этих странах не представлены, будут учитываться цены в Латвии, Сербии, Венгрии и Украине.

Граждане смогут из открытых источников узнать об установленной предельной цене лекарственного препарата и контролировать фармацевтический бизнес.