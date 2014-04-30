Минздрав планирует убрать часть разрешительных процедур, которые проводила Гослекслужба

Министр здравоохранения Украины Олег Мусий обвиняет главу Государственной службы Украины по лекарственным средствам Алексея Соловьева в коррупции и выразил надежду на его скорейшее увольнение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава министерства заявил в ходе круглого стола с представителями фармацевтического рынка Украины.

“В завышенной цене на лекарства лежит множество коррупционных составляющих. Особенно это касается Гослекслужбы, которая насквозь коррупционная, которая проверяет абсолютно необоснованно европейских производителей на GNP (европейские стандарты производства лекарств GNP - УНИАН) и берет за это колоссальные средства. Если Гослекслужба вымывает с вас, производителей, 2 млрд в год, без сомнения, вы закладываете эти 2 млрд в цену. Поэтому Минздрав будет системно бороться с коррупцией и за снижение цены на медикаменты”, - сказал Мусий.

По его словам, министерство намерено убрать часть разрешительных процедур, которые проводила Гослеслужба, с целью упростить ведение бизнеса на фармрынке страны.

“Это даст возможность нам и вам (участникам рынка — УНИАН) вести бизнес на территории Украины и, как минимум, на десятки процентов снизить цены на медикаменты”, - считает министр.

Мусий отметил, что сегодня он очередной раз вносит представление в Кабинет министров об увольнении главы Гослекслужбы.

“Я против огульных обвинений в коррупции. Должны быть доказательства в коррупционной деятельности. По заместителям решения приняты. По Соловьеву сегодня я вношу представление в Кабинет министров об увольнении. В очередной раз вношу его. Думаю, что правительство прислушается к моим просьбам”, - сказал Мусий.

Он также отметил, что новое руководство Минздрава ведет жесткую борьбу с коррупцией внутри министерства. В частности, уже на следующей неделе будут рассмотрены кадровые вопросы по департаментам и управлениям.

“Я думаю, на следующей неделе будет известно, кто из предыдущих чиновников остается, а кто нет”, - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, в конце марта Мусий официально обратился к главе Гослекслужбы Соловьеву и его первому заместителю Инне Демченко с призывом добровольно уйти в отставку. “Я никогда не соглашусь на назначение человека, который раньше был в каких-либо схемах в Минздраве и Гослекслужбе. Мое глубокое убеждение, я настаиваю перед правительством, что все руководители без исключения должны покинуть свои должности – заместители министра здравоохранения, руководители всех служб. Именно так будет проводиться кадровая политика", - заявлял министр.

Ранее представители Автомайдана, Самообороны майдана и общественных организаций собирались под Кабмином с требованиями к новым министрам и премьер-министруАрсению Яценюку уволить чиновников от прошлой власти, которые до сих пор занимают должности в системе здравоохранения. В том числе их требования касались руководителей Гослекслужбы.