Откаты на фармацевтическом рынке Украины доходят до 40% - Мусий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава ведомства заявил в ходе круглого стола с представителями фармрынка Украины.

"Прошу вас и обращаюсь к вам подойти с пониманием, соответственно при возможности зафиксировать минимально возможные цены (на лекарства - УНИАН) и зафиксировать минимально возможную прибыль для ваших фармацевтических компаний", - сказал Мусий.

Министр отметил, что правительство Украины понимает, что цены на лекарства не могли не вырасти в связи с девальвацией гривни на 40%, а также введением 7% НДС на импорт фармпродукции. Вместе с тем, Мусий рассчитывает, что ликвидация теневых схем в тендерных закупках на фармрынке позволит участникам рынка дополучить те же 30-40% законным путем.

"Эти 40%, которые есть на сегодняшний день, "плюс" 7% НДС, который был введен, должны серьезно повлиять на цены во время проведения закупок. Но хочу акцентировать внимание на том, что, по предварительным данным экспертов, схемы, откаты, теневые схемы, которые существовали, составляли от 30 до 40%, потому через ликвидацию этих схем я надеюсь помочь участникам рынка", - отметил министр.

Представители общественной организации "Пациенты Украины" в ходе круглого стола призвали фармкомпании выйти на тендерные торги 2014 года с ценами прошлого года. Министр поддержал данную инициативу, однако не все присутствующие на конференции участники рынка согласились с подобным предложением.

Как сообщал УНИАН, общественные организации, выступая от имени потребителей, неоднократно заявляли, что цены на импортные лекарства в Украине выше, чем в соседних странах. Более того, рост цен связан не только с колебанием курса валют и введением 7%-ного НДС на импорт лекарств, но и со злоупотреблением аптечных сетей, дистрибьюторов, производителей.

В конце апреля Антимонопольный комитет Украины заявил о начале исследования украинского рынка розничной торговли лекарственными средствами в связи с многочисленными обращениями граждан по поводу существенного подорожания лекарств.