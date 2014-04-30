5 ранних симптомов сахарного диабета

№ 1: чувство усталости и вялости после еды

Готовы уснуть сразу после обильной трапезы? Это нормальная реакция организма на приток углеводов. Но если это происходит часто, ваш организм может посылать сообщение, что в рационе слишком много углеводов.

После еды все углеводы — будь то пончик или морковь — всасываются в кровь в виде глюкозы, основного источника энергии в организме. Когда кровь, содержащая глюкозу, поступает в поджелудочную железу, этот орган получает сигнал выпустить инсулин — гормон, котрый она производит, чтобы помочь клеткам использовать глюкозу.

Это налаженная система. Но рацион, содержащий много простых углеводов, таких как сахар, белая мука и сладкие напитки, подавляет его. Рецепторы клеток в конце концов прекращают поглощение инсулина. Глюкоза накапливается в крови, в то время как нуждающиеся клетки ее не получают. Результат: вы чувствуете себя сонными, возможно, вам даже становится труднее думать.

Что помогает: выберите более сложные углеводы, такие как цельные зерна (ячмень, овес, лебеда, полба, коричневый рис), овощи и цельные фрукты (не соки). Полезно перемещение сразу после еды — ходьба, даже мытье посуды.

№ 2: «углеводная жажда»

Среди наиболее желаемых продуктов в этом случае часто бывают шоколад, чипсы и картофель фри. В них много сахара, соли и жира — веществ, которые так приятны на вкус, и заставляют «загораться» систему вознаграждения мозга, которая требует их все больше.

Однако простые углеводы перерабатываются очень быстро, обеспечивая «быструю энергию». Вскоре, однако, поджелудочная железа начинает производить все больше и больше инсулина, чтобы справиться с глюкозой. Далее следует резкое падение уровня сахара в крови.

Что помогает: борьба с тягой к вредной пище. Заменяйте конфеты или чипсы «медленными» углеводами: горстью орехов, бананом, морковью.

№ 3: лишний вес

Большинство тех, кто находится в преддиабетическом состоянии, имеют лишний вес. Уже один этот факт является основным фактором риска развития диабета. Но особенно тревожно, когда вы пытаетесь сокращать калории, и не видите никакого результата. Клетки «голодают», потому что они нуждаются в «топливе» (в форме глюкозы). Все то немногое, что поглощается, идет прямо в «хранилище» — откладывается жир.

Что помогает: очень медленное и постепенное снижение веса, посредством изменения рациона и увеличения физической активности

№ 4: фигура, больше похожая на яблоко, чем на грушу

Увеличение веса в конкретной области — в средней части — особенно связанно с резистентностью к инсулину и преддиабетом. Увеличение веса вокруг талии и живота (висцеральный жир), считается более опасным, чем жир на бедрах. Большой живот связан с более высоким кровяным давлением, болезнями сердца, инсультом и опасным уровнем холестерина — все это факторы риска развития сахарного диабета.

Что помогает: диета, потеря веса и физические упражнения. Упражнения играют важную роль, потому что когда вы «строите» мышцы, вы увеличиваете количество ферментов, которые способны усваивать глюкозу в качестве источника топлива для клеток.

№ 5: высокое артериальное давление

Высокое артериальное давление особенно связано с преддиабетом, когда оно проявляется в сочетании с избытком веса (особенно на животе), усталостью и другими отрицательными медицинскими показателями (ненормальный уровень холестерина и триглицеридов). Кровь становится липкой и более вязкой, увеличивается ее свертываемость, что делает более трудным перемещение ее по всему телу.

Что помогает: потеря веса медленно через изменения в питании и увеличение физических нагрузок.