Как повысить низкий уровень гемоглобина

Низкий гемоглобин всегда является признаком какого-либо заболевания. Наиболее распространенные из них:

хроническая железодефицитная анемия;

кровопотери;

истончение слизистой оболочки желудка (хронический атрофический гастрит);

воспалительное поражение кишечника, дисбактериоз;

железодефицитная анемия после операций;

аутоиммунные заболевания (волчанка, гломерулонефрит, ревматоидный артрит);

длительные инфекционные болезни

патологии крови;

онкологические заболевания, в особенности желудочно-кишечного тракта.

Для полноценного образования гемоглобина необходимы такие условия:

1. Достаточное содержание железа в потребляемой пище.

2. Нормальное всасывание железа в желудке и тонком кишечнике.

3. Присутствие животного белка в пище(что не обеспечивается при вегетарианстве).

4. Особое значение имеет содержание витамина В12 и фолиевой кислоты. При нарушении достаточного их поступления снижается количество эритроцитов. С уменьшением количества эритроцитов соответственно уменьшается и количество гемоглобина.

5. Отсутствие патологии в системе кровеобразования (наследственные и приобретенные заболевания крови.

Норма гемоглобина в крови

Нормальными значениями количества гемоглобина в крови считаются:

Для мужчин 130-160 грамм на литр крови.

Для женщин 120-147 г/л.

Для беременных женщин нижняя граница нормы 110г\л.

Для поддержания нормального уровня гемоглобина в крови прежде всего необходимо правильно питаться и наполнить рацион продуктами, богатыми железом: печень, говядина, телятина, индейка, яйца, пшеничная мука, гречка, бобовые, курага, яблоки, гранат и т.д.

Из продуктов животного происхождения железо усваивается лучше, чем из вегетарианских блюд, а кроме того, для его полноценного всасывания рекомендуется одновременно употреблять овощи и фрукты с большим содержанием витамина С.

Здоровый образ жизни - залог победы над анемией. Больше ходить пешком, гулять на свежем воздухе, заниматься спортом, отдыхать на природе - эти простые правила легко воплотить в жизнь, чтобы избежать различных заболеваний, вызванных низким уровнем гемоглобина.

Не забывайте, если и при правильном режиме питания и здоровом активном образе жизни уровень гемоглобина становится все ниже, необходимо срочно проконсультироваться с врачом и начать прием препаратов железа. Особенно это актуально при беременности.

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