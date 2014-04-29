Как распознать инсульт: 3 основных симптома

Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения, характеризующееся внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой и/или общемозговой неврологической симптоматики, которая сохраняется более 24 часов или приводит к смерти больного в более короткий промежуток времени вследствие цереброваскулярной патологии.

Если пострадавшего в течение 3 часов доставить в больницу, — последствия инсульта могут быть устранены полностью.

Три основных приёма помогут распознать инсульт.

У — Попросите пострадавшего УЛЫБНУТЬСЯ.

З — Попросите eго ЗАГОВОРИТЬ. Попросить выговорить простое предложение. Связно. Например: "За окном светит солнце"

П — Попросите его ПОДНЯТЬ обе руки.

Ещё - если язык кривой или неправильной формы и западает на одну или другую сторону, это тоже признак инсульта.

Если вы отметили хотя бы одну из проблем - немедленно вызывайте скорую