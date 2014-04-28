Более 20% молочной продукции в Украине фальсифицировано

В Украине 20-25% молочной продукции фальсифицируется с помощью растительных жиров, причем чаще всего не крупными, а мелкими производителями, отмечает руководитель Центра экспертиз “Тест” Валентин Безрукий.

“Фальсификация на уровне 20-25% касается молочной продукции. От вида молочной продукции зависит очень многое. Если говорить о молоке, здесь уровень фальсификации ниже, но очень большой процент - более 25% - у сгущенного молока. А, например, сливочное масло, по нашим исследованиям, четко попадает в категорию фальсификации — 20-25%”, - сообщил Безрукий, представляя результаты исследования молочного рынка Украины, проведенного центром.

По словам эксперта, чаще всего молочную продукцию в Украине фальсифицируют мелкие производители, которые рассчитывают, что их товар не будут проверять эксперты и государственные органы.

“Наша статистика показывает, что крупные производители не попадаются на фальсификации. А мелкие производители рассчитывают на то, что их мало, они производят небольшое количество, поэтому их не поймают”, - отметил руководитель центра.

Он также сообщил, что центр экспертиз “Тест” провел исследование украинского рынка молока и результаты более чем оптимистические, так как у четырех производителей и шести торговых марок не было обнаружено каких-либо качественных отклонений.

“Результаты нашего исследования позитивные. Замечаний к производителям не было”, - подчеркнул Безрукий.

По его словам, в экспертизе приняли участие крупнейшие производители молочной продукции, в частности “Милкиленд-Украина”, “Данон”, “Вимм-Билль-Данн” и “Лакталис-Украина”.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, производство молока в Украине в 2013 году выросло на 4%, сливочного масла – на 5,2%, свежего неферментированного сыра – на 5,5%, а жирных сыров – сократилось на 1,5%. Объем производства спредов в прошлом году снизился на 0,8% по сравнению с 2012 годом, а йогуртов – вырос на 6,5%.

Справка УНИАН. Центр экспертиз “Тест” - общественная организация по защите прав потребителей, специализирующаяся на сравнительных тестированиях с 2001 года.