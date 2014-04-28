Министр здравоохранения с рабочей поездкой посетит Николаевскую область

Сегодня - 28 апреля 2014 года - Николаевскую область с рабочей поездкой посетит министр здравоохранения Украины Олег Мусий.

В ходе мероприятия он планирует посетить Николаевский областной противотуберкулезный диспансер, областную станцию переливания крови, а также вручить автомобили скорой медицинской помощи типа «С» для областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Во время поездки министр встретится с медицинскими работниками Николаевщины.