Медики, которые отказывали в лечении раненым на Майдане, будут отвечать перед законом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, Илык отметил, что в адрес комитета поступают многочисленные жалобы и обращения относительно работы заведений здравоохранения города Киева, значительная часть которых касается действий чиновников медзаведений во время мирных акций протеста в период Революции Достоинства. «Были случаи необоснованных отказов в предоставлении медицинских услуг. «Скорые» не всегда приезжали по вызову, их приходилось ждать по несколько часов, когда борьба за жизнь раненого измерялась минутами. Также были многочисленными случаи, когда в медицинских учреждениях пострадавших «сдавали» правоохранительным органам, в том числе, когда больные находились в крайне тяжелом состоянии. Это - преступления против человечности и морали», - сказал депутат.

По его словам, во время сегодняшнего заседания комитета подчеркивалось отсутствие надлежащей координационной работы по предоставлению помощи раненым со стороны чиновников заведений здравоохранения, руководства департамента здравоохранения КГГА. «Люди приводят конкретные факты препятствования предоставлению медицинской помощи. В том числе были случаи, когда одно медицинское заведение было настолько перегружено пациентами, что врачи просто физически не справлялись, или делали это практически круглосуточно. В городе Киеве всего 158 коммунальных медицинских заведений, реальную помощь оказывали лишь несколько. Те, кто занимался политиканством и должным образом не лечил больных, должны понести ответственность», - сказал Илык.

В то же время, «мы благодарны врачам, всему медицинскому персоналу, а таких людей было много, которые в те времена, невзирая на угрозы, устные распоряжения сверху, выполняли свой долг и спасали жизни, как в медицинских заведениях, так и под пулями на улицах Киева. Низкий поклон и уважение нашим коллегам», сказал Илык.

Он призвал всех, кто располагает конкретной информацией и фактами правонарушений, бездействия чиновников медзаведений и департамента здравоохранения КГГА во время Майдана, обращаться по телефонам: (044) 286-86-55 и (044) 286-87-85 и писать по электронному адресу ilyk.roman@rada.gov.ua.