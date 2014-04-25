В Украине растут показатели заболеваемости раком щитовидной железы

Показатели заболеваемости раком щитовидной железы в Украине продолжают расти.

Об этом в комментарии УНИАН заявил директор Института эндокринологии и обмена веществ им. Комисаренко НАМН Украины академик Николай Тронько накануне 28-й годовщины крупнейшей в истории техногенной катастрофы - аварии на Чернобыльской АЭС.

"Сегодня не вызывает сомнения тот факт, что негативное влияние Чернобыльской катастрофы на здоровье реализовалось, в первую очередь, в увеличении заболеваемости раком щитовидной железы у лиц, которые на момент аварии были в детском или подростковом возрасте. Об этом свидетельствует динамика этой заболеваемости у них. Если на протяжении 1986-1988 годах она составляла 0,1 случая на 100 000 детей Украины, а в 1989 году – 0,2 случая, то в 1990 году увеличилась до 0,4 случая. Все последующие годы заболеваемость продолжала расти, и в 2012 году достигла 5,8 случая на 100 000 облученных детей Украины", - отметил академик Тронько.

Он отметил, что связь роста заболеваемости раком щитовидной железы с аварией на ЧАЭС подтверждает и тот факт, что у жителей шести наиболее загрязненных северных областей, которые на момент аварии были в детском и подростковом возрасте, уровень заболеваемости на протяжении 1989-2012 годов оказался выше, чем у ровесников в других регионах Украины.

"Количество случаев рака щитовидной железы продолжает увеличиваться, причем преимущественно за счет лиц, которым на момент аварии было 0-18 лет. Во всех возрастных группах основным гистологическим типом рака является папиллярная карцинома. При поддержке ВОЗ и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) научные работники Института провели массовые исследования йододефицита на всей территории Украины. Практически нет населенных пунктов с нормальным йодным обеспечением. Следствием недостатка йода, как и предполагалось, стало возникновение заболеваний щитовидной железы. Фактически во всех регионах Украины частота зоба у детей была выше 5%. В некоторых населенных пунктах северного и западного регионов Украины она достигала 40-60% обследованных детей. Недостаточное потребление йода стало причиной не только заболеваний щитовидной железы, но и негативно отражалось на физическом и умственном развитии детей", - сказал Тронько.