Вспышка полиомиелита в Украине неизбежна, если срочно не принять меры – ВОЗ

ЮНИСЕФ и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляют, что в Украине полиомиелит может вспыхнуть в любой момент.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве ЮНИСЕФ в Украине.

Вспышка полиомиелита в Украине неизбежна, если срочно не будут предприняты меры, подчеркнули в ЮНИСЕФ и ВОЗ, пользуясь случаем проведения Европейской недели иммунизации.

«Риск распространения полиомиелита в Украине значительно повышается в связи с распространением вируса на Ближнем Востоке и продолжением циркуляции полио в Афганистане, Нигерии и Пакистане, а также с большим количеством путешествующих людей и низким уровнем охвата вакцинацией в Украине», - говорится в сообщении.

«Уровень охвата вакцинацией в Украине самый низкий за последние 20 лет. Меньше половины детей полностью вакцинированы против полиомиелита, и нестабильная ситуация в стране снижает уровень охвата даже больше. ЮНИСЕФ призывает украинскую власть принять срочные меры для предупреждения вспышки полиомиелита в стране», - заявила руководитель Представительства ЮНИСЕФ в Украине Юкие Мокуо.

В свою очередь, представитель Всемирной организации здравоохранения и председатель Представительства в Украине Дорит Нитцан отмечает: «Полиомиелит очень просто распространяется, часто без видимых симптомов; в 1 из 200 случаев полиомиелит вызывает неизлечимый паралич, следовательно, даже один ребенок с диагнозом полиомиелит - это уже вспышка. В первую очередь, полиомиелит угрожает странам с большим количеством невакцинированных детей, как в Украине. Однако конкретные усилия могут снизить риск полиомиелита, но действовать нужно уже сейчас».

В сообщении указывается, что Украина – единственная европейская страна, которая недавно была внесена в список 13 “красных” стран, имеющих высокий риск вспышки полиомиелита в мире, Независимым бюро мониторинга Глобальной инициативы борьбы с полиомиелитом. В список также входят Республика Уганда, Сирия, Ливан, Иордания, Южный Судан, Судан, Ирак, Мали, Джибути и Эритрея.

Наиболее эффективным средством уменьшения последствий завоза полиомиелита в страну является высокий уровень охвата иммунизацией и высокое качество системы эпидемиологического надзора.

В связи с угрозой вспышки полиомиелита важно пересмотреть систему поставки вакцин и обеспечить уровень вакцинации минимум 95-98%. Низкий уровень вакцинации уже повлек вспышки инфекционных болезней в Украине, а именно: краснухи, коклюша и наибольшей вспышки кори в европейском регионе в 2011-2013 гг., говорится в сообщении.

Главным приоритетом должно быть возобновление и поддержка высокого уровня коллективного иммунитета путем плановой вакцинации.

В то же время ЮНИСЕФ и ВОЗ приветствует усилия Министерства здравоохранения Украины относительно поиска путей обеспечения вакцин от полиомиелита. Обе организации готовы оказать необходимую поддержку, и в случае необходимости обратиться за срочной помощью к международному сообществу, заверили в Представительстве.