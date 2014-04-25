В Украине введен клинический протокол медпомощи при геморрагическом инсульте

В Украине введен медицинскую практику унифицированный клинический протокол по оказанию экстренной, первичной, специализированной и высокоспециализированной медицинской помощи и медицинской реабилитации при геморрагическом инсульте.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, документ утвержден приказом МЗ Украины от 17.04.2014 г. №275 «Об утверждении и внедрение медико-технологических документов по стандартизации медицинской помощи при геморрагическом инсульте».

Несмотря на высокий уровень заболеваемости и смертности от этой патологии в Украине по сравнению с европейскими странами, актуальность этого клинического протокола чрезвычайно велика. Впервые в Украине данный документ разработан в строгом соответствии с данными доказательной медицины относительно принципов диагностики и лечения геморрагического инсульта, организационных основ оказания медицинской помощи, реабилитации и т.д.

Клинический протокол разработан на основе адаптированных клинических руководств «Геморрагический инсульт. Спонтанное внутримозговое кровоизлияние» и «Геморрагический инсульт. Аневризмальное субарахноидальное кровоизлияние» как источников доказательственной информации, в основу которых положены современные научные клинические рекомендации, которыми руководствуются ведущие европейские и мировые страны.

Впервые протоколом определены индикаторы качества оказания медицинской помощи, мониторинг которых позволит выявлять несоответствия желаемого и реального и принимать решения на отраслевом, местном уровнях для совершенствования процесса оказания медицинской помощи.

Разработка этих документов осуществлялась в соответствии с приказом МЗ Украины под председательством директора Департамента реформ и развития медицинской помощи Минздрава Николая Хобзея. Новейшие для Украины принципы разработки документов на принципах доказательной медицины были воплощены под руководством заместителя председателя мультидисциплинарной рабочей группы профессора Степаненко А.В.

В рабочей группе были представлены все профессиональные заинтересованные стороны: неврологи, нейрохирурги, специалисты по неотложной помощи, семейной медицины, анестезиологии и реанимации, реабилитации и т.д. В подготовке Протокола приняли участие ведущие ученые. Работа над документом продолжалась почти два года. Отныне украинские врачи смогут оперативно, качественно, эффективно диагностировать и лечить геморрагический инсульт.

Протокол будет напечатан и распространен среди врачей Украины в ближайшее время.

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Инсульт остается основной причиной инвалидизации населения страны. Это заболевание является обузой для семьи больного, значительно снижает качество жизни и работоспособный потенциал окружающих. Только 10% больных возвращаются к работе, 20% нуждаются в посторонней помощи, в 30% развивается нарушение памяти и внимания. Это проблема, которая имеет большое социально-экономическое значение.

Геморрагический инсульт представляет собой наиболее разрушительный тип инсульта, который достоверно чаще приводит к смертности и тяжелой инвалидизации. Соотношение ишемических инсультов к геморрагических в Украине составляет от 4:1 до 3:1, в то время как в развитых странах мира - от 7:1 до 4:1. Смертность в течение 30 дней после геморрагического инсульта составляет от 30 до 55%.