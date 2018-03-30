Работа украинских врачей в Ливии

Уже более 10 лет едут врачи из Украины на работу за границу. В прошлом осталось централизованное управление этим процессом. В Украине образовались посреднические фирмы, часто на основе старых и новых связей, которым на коммерческой основе удалось наладить этот процесс и обеспечить массовую отправку врачей на работу за границу, преимущественно на Ближний восток и в Африку. Основа для поддержания этого процесса была и сохраняется – это экономический кризис и бедность. Одной из стран, принявших несколько тысяч врачей и медсестер из Украины, стала Ливия, где и довелось работать мне более 5 лет.

Ливия и ее медицина

Ливия – 5-и миллионное арабское государство, в прошлом с радикальной социалистической политической ориентацией, а ныне активно развивающее рыночную экономику с основой на нефтеэкспорт. Учитывая длительный период господства социалистической идеологии, менталитет населения можно сравнить со среднеазиатским, с большим исламским компонентом, усиливающимся на юг страны.

Социализм сыграл с ливийцами хорошо знакомую нам шутку – он усилил в них леность, любовь к праздной жизни, безинициативность (и так характерные для исламских народов), что и отличает их от арабских соседей египтян и тунисцев, хотя положение и меняется в связи с изменениями экономической и политической ориентации. Невзирая на большие доходы от нефтеэкспорта, население живет не богато, исключая, конечно, растущее число новых ливийцев. Система бесплатного здравоохранения типична для ближневосточных нефтедобывающих стран и базируется на массовом привлечении иностранных специалистов, хотя ситуация и меняется в последние годы, в связи с наращиванием выпуска национальных кадров и стремлением заменить ими иностранные.

В разные годы страны, поставляющие медицинский персонал, менялись, в зависимости от того в каких отношениях они были с местным руководством, а также экономической ситуации в самих странах и возможности выбора. Это были Болгария, Польша, Югославия, Румыния сейчас Украина, и традиционные – Египет и другие арабские страны, Индия, Пакистан. Заработная плата иностранных врачей составляет примерно 1000$, поэтому, поработав некоторое время, многие ищут себе более высокооплачиваемую работу в других ближнее восточных странах или в Африке, что впрочем, сопровождается более интенсивной работой и требованиями или более тяжелыми климатическими условиями и риском для жизни.

Наряду с этим, заработная плата ливийского врача низкая (200$), зависит от стажа, массовым является уход врачей в предпринимательство, а те, кто остается вынуждены подрабатывать в других государственных или частных больницах, что не улучшает их отношение к иностранным специалистам. Не смотря на прошлую политическую ориентацию, система образования в медицине базируется на англо – американской стандартах. Как и в остальных ближневосточных странах, все обучение в университетах а также рабочим языком в медицине является английский, что дает им большие преимущества в доступе к знаниям наилучшего уровня, кроме того, много врачей направляется на средства государства на специализацию и различные стажировки за границу, однако потенциал их часто невостребован.

Так как в настоящее время во всем мире доминирует англо – американская школа медицины (за исключением Германии и Франции, еще более амбициозной и часто не безосновательно, что я мог наблюдать по уровню Тунисской медицины, излюбленном месте, куда отправляются ливийцы, разочаровавшиеся, часто напрасно, в своем здравоохранении) это дало возможность врачам развивающихся стран, не имеющим своего культурного и научного базиса, стать по уровню знаний на равных со специалистами западных стран, что подтверждается массовой работой врачей из арабских стран и Индии в этих государствах. Хотя это далеко не значит, что все, получившие такое образование, автоматически становятся хорошими врачами, так как для этого необходима хорошая клиническая практика и постобразовательное обучение, однако, то что среднестатистический врач, окончивший такой университет, например Каирский, в сравнении с Киевским или Московским, имеет лучший уровень знаний и клинической подготовки – это факт. Большое число студентов, обучающихся у нас из этих стран, не должно обманывать нас, ответ здесь только в стоимости обучения, более легких условиях учебы и желания европейского стиля жизни.

Украинские врачи и отечественная медицина

Трудно составить представление о наших врачах и медицине из-за неспособности их дать честную, обьективную самооценку. Каждый, кто вернулся из Ливии, расскажет вам свою историю – от очень примитивной и легкой работы, на которой можно было работать много лет, до ответственной и тяжелой, где большинство не выдерживало и короткого времени, либо контракт с ними был прерван и все это будет частью правды.

Несколько слов о родной отечественной школе, наследнице советской, а та, в свою очередь русской, уходящей корнями в старую германо-французскую. Историческая изолированность нашей медицины, как и всего общества, незнание иностранных языков, прежде всего английского, даже профессорско-преподовательским составом, ограниченность доступа к медицинской информации, а также устаревшая учебно методическая и клинической база учебных центров, неготовность и боязнь реальных реформ, прежде всего самими сотрудниками кафедр, стремящимся в условиях научной и учебной изоляции вне конкуренции сохранить свой статус, все это поддерживает отсталость медицины. А такие новшества, как интенсивно внедряемые, например КРОК тесты, подобные USMLE, должны логически бы быть завершаемым шагом в реформе, но, по-видимому, гораздо проще все преобразования свести лишь к экзаменам, да и то на плечи студентов. Не знание английского, хотя бы на уровне чтения, компьютерная неграмотность и отсутствие средств на его приобретение, лишает студента или врача шанса напрямую через Интернет получить самую современную информацию.

Все это ставит украинских врачей в весьма невыгодное, неконкурентное положение. Уровень знаний и практических навыков наших врачей значительно отстает от современных требований, это факт, который, к сожалению из за догматизма, амбиций и просто упрямства, не хочет осознать и признать большинство, не только медицинского руководства но и практических врачей, а те, даже кто имеет хороший уровень, из за незнания языка не могут отстоять свою правоту. Большинство работающих врачей в Ливии это врачи районных больниц, причину этого я вижу в том, что при дефиците кадров в районах, они обладают большей мобильностью, в отличии от областных городов, где врачи боятся навсегда потерять прежнее, с трудом добытое место, возможно более доходное, хотя для 90% врачей это можно воспринимать с улыбкой.

Имея дома активную медицинскую практику, часто ограниченного диапазона, они в тоже время имеют не удовлетворительную теоретическую подготовку и знаний современных стандартов лечения. Весьма нередко приезжают не оперирующие врачи хирургического профиля к чему мы дома уже привыкли и что за границей невозможно. Многие имеют бурное несостоявшееся предпринимательское прошлое, что указывает, аргументом для принятия решения о выезде за границу часто выступает не уверенность в своих способностях, а авантюрные склонности.

Поражаешься только тому риску, которому подвергают себя многие врачи, имеющие чрезвычайно низкий уровень квалификации работая в стране с довольно высокой степенью юридической ответственности, непрерывные судебные процессы над врачами, в том числе украинскими, заканчиваются часто трагически. Обьяснением этому может быть только одно, эти люди просто не знают о существовании другого уровня медицины, а также отчаянность материального положения. На это накладывается низкий общекультурный уровень, недостаток толерантности и коллегиальной коммуникабельности, низкая самооценка статуса врача, высокая степень агрессивности.

Большой проблемой является алкоголизм, даже здесь, в исламской стране, с жесткими антиалкогольными законами, из за массового самогоноварения, пьянство получило большое распространение. Безусловно алкоголь это легкий способ снятия стресса вдали от дома, однако это говорит и о скудности культурных интересов и неизбежной последующей деградации. Еще одной неприятной характеристикой нас как нации является отсутствие сплоченности и взаимной поддержки внутри украинской диаспоры и которую демонстрируют практически все без исключения работающие здесь национальные группы. Поговорка о том, что если в иностранной больнице работают два украинских врача, то они не здороваются друг с другом очень близка к истине.

Следует с сожалением констатировать – мы еще не нация а толпа людей. Пытаясь понять это я нахожу ответ в истории Украины – отсутствие государства как обьединяющего начала для народа, принцип полагаться только на себя и выживания путем – моя хата с краю, все это безусловно отразилось на национальном характере, и чтобы исправить это нужны десятилетия. Все это создает не очень хорошее представление об украинцах, и хотя есть много примеров успешной работы, общее отношение к нашим врачам со стороны ливийских и иностранных коллег, а также населения, негативное и только дефицит кадров, нетребовательность позволяет нам сохранять свой статус.

Полагайся на себя

Что же делать? Прежде всего, необходимо публичное освещение этих проблем медицинской общественностью – знание их и выработка путей решения через реформирование системы здравоохранения, медицинского образования, повышения морального и материального статуса врача – это путь, которым необходимо идти. Отдельно хочется только сказать об ориентирах – необходимо больше реализма и прагматизма, все уже доказано и проверено на практике до нас.

Нужно признать, большая медицина делается на английском языке и англо-американская школа доказала свою лидирующую роль во всем мире. Нужно только повторить то, что сделали уже многие развитые и развивающиеся страны – внедрить ее у себя. Хотя, наверное, мои фантазии чрезмерны – что же будет тогда с отечественными корифеями, утверждающими свои школы и издающими свои труды, зачастую с ошибками, повторяющие вчерашние истины, опубликованные на западе. Признаю, это почти безнадежное дело.

И остается только один выход для тех, кто полагается на свои силы, не верит в ложные авторитеты и еще не совсем разочаровался в медицине. Путь, которым прошел и я, имеющий за плечами клиническую ординатуру, высшую квалификационную категорию и многолетний опыт работы заведующим отделения – в 40 лет начать учить английский язык, не без труда насобирать деньги на компьютер, войти в Интернет и тогда возможно на экране монитора вы увидите свое реальное отражение и те пути по которым можете пойти.

narodna.pravda.com.ua