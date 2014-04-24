Правительство рассматривает вопрос о введении референтного ценообразования на лекарства

Правительство рассматривает вопрос введения референтного ценообразования на лекарства.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, об этом говорилось в ходе встречи министра здравоохранения Украины Олега Мусия с представителями Европейской Федерации фармацевтической индустрии и ассоциаций и Европейского форума пациентов.

По словам Мусия, на фоне тотального подорожания цен на лекарства, не всегда обоснованного, правительство сейчас рассматривает вопрос введения референтного ценообразования на лекарственные средства, которые закупаются за государственные средства, и на рецептурные лекарства.

"Таким образом, государство сможет регулировать цены на около 10 тыс наименований лекарственных средств, покрывающих почти 80 процентов рынка. Планируется, что максимальная наценка на оптовые закупки лекарств составит 10%, а на розничную торговлю - максимум 25%. То, что сейчас творится в аптечных учреждениях с ценами на лекарства является неприемлемым. Складывается впечатление, что аптеки превратились в торговые точки и фактически перестали быть заведениями здравоохранения», - отметил Мусий.

Он подчеркнул, что для удешевления лекарств Минздрав планирует заключать долгосрочные контракты непосредственно с фармпроизводителями в рамках государственных закупок и будет вести переговоры о возможности открытия мощностей этих производителей именно на территории Украины.

Во время встречи также речь шла об адаптации и гармонизации украинского медицинского законодательства к требованиям Европейского Союза, что должно расширить доступность пациентов к лечению и лекарствам.

По убеждению члена правления Европейского форума пациентов Томаша Шеляговски, Украину, скорее всего, ждет путь Польши, которая начала разработку нового медицинского законодательства более 10 лет назад, а опыт ближайших соседей лучше всего подойдет для украинской системы здравоохранения.