Основные и самые ранние симптомы миомы

Миомы матки отличаются большим разнообразием клинического течения. У некоторых больных заболевание носит тяжелый характер, приводя даже к астенизации и невротизации личности. Жалобы больных зависят от многих факторов: локализации и величины опухоли, вторичных изменений в миоматозных узлах, продолжительности заболевания, наличия сопутствующих изменений в половых органах и т. д. Преобладание тех или иных факторов отражается на симптоматике заболевания.

Нередко основным и наиболее ранним симптомом миомы матки является нарушение менструальной функции - маточные кровотечения в виде мено- и метроррагий или скудные продолжительные мажущие кровянистые выделения.Наряду с маточными кровотечениями в клинике миом матки часто отмечается симптом боли. Она локализуется обычно внизу живота и в пояснично-крестцовой области, иногда иррадиирует в нижние конечности. В одних случаях боль связана с менструацией, в других такая связь не прослеживается. Боль бывает постоянной, ноющей, в некоторых случаях острой, иногда (при рождающихся миомах) носит схваткообразный характер.

Наиболее частыми являются дизурические расстройства - частом, затрудненном и болезненном мочеиспускании. Миома матки приводит в ряде случаев к резкой деформации и смещению мочевого пузыря, а также к застойным явлениям в нем.