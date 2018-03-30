ВОЗ: Человечеству угрожает изменение климата

Сессия Исполнительного комитета ВОЗ открылась на оптимистической ноте. Проводимая два раза в год сессия Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) началась с доклада Генерального директора д-ра Маргарет Чен, в котором подчеркивается прогресс во многих областях общественного здравоохранения.

Однако, прежде чем описать достигнутый прогресс, д-р Чен обратила внимание на существующие в настоящее время угрозы для здоровья, порождаемые нестабильностью и гражданскими беспорядками, которые дезорганизуют регулярные службы здравоохранения и нарушают доступ к основной и неотложной помощи.

При рассмотрении событий прошлого года д-р Чен подчеркнула три тенденции, которые являются для нее обнадеживающими.

Во-первых, она упомянула о возрастающей готовности партнеров по развитию, учреждений ООН и механизмов финансирования инвестировать в системы здравоохранения и назвала это "замечательным и желанным отходом от прошлого".

Во-вторых, она горячо одобрила признание мировыми лидерами реальности изменения климата. Д-р Чен сказала членам Исполкома следующее: "До сих пор плакатным примером изменения климата был полярный медведь. Мы должны использовать любой научно обоснованный и политически корректный механизм для того, чтобы убедить лидеров в том, что человечество является в действительности наиболее важным биологическим видом, которому угрожает изменение климата".

"Согласно последним прогнозам, опубликованным в ноябре 2007 года, Африка остро ощутит такие явления уже в 2020 году. До этого момента осталось всего двенадцать лет. Наш сектор располагает качественными фактическими данными о том, что означают для здоровья засухи, наводнения, штормы, тепловые волны, загрязнение воздуха, недоедание, перемещение населения и болезни, передаваемые с водой, и трансмиссивные болезни." Изменение климата и здоровье будут в центре внимания Всемирного дня здоровья, который будет отмечаться 7 апреля 2008 года.

Третьей тенденцией, которая, по мнению д-ра Чен, дает основания для надежды, является возрождение интереса к первичной медико-санитарной помощи. "Я считаю, что мы не сможем достичь связанных со здоровьем Целей тысячелетия в области развития, если мы не вернемся к ценностям, принципам и подходам первичной медико-санитарной помощи. Я считаю, что мы должны достичь этих Целей, поскольку способность стран приспосабливаться к изменениям климата будет зависеть от состояния здоровья населения и существующих систем, призванных его защищать." Первичная медико-санитарная помощь будет темой Доклада о состоянии здравоохранения в мире этого года.

Д-р Чен сделала акцент на мерах, с помощью которых общественное здравоохранение может "улучшить мир, в котором мы живем, и придать этому постоянный характер", - это ликвидация полиомиелита и дракункулеза. "Обе инициативы "загнали" ранее широко распространенные болезни в несколько маленьких уголков нашей планеты. Фактически мы загнали эти болезни в западню, из которой выхода нет. Мы должны закончить эту работу."

В отношении болезней, вызывающих высокую смертность, она отметила некоторые хорошие новости, которые, однако, требуют оговорок. Например, для ВИЧ/СПИДа, оценки, опубликованные в конце 2007 года, свидетельствуют о том, что частота случаев инфицирования ВИЧ в мире достигла пика в конце 1990-х годов и что за последние два года число людей, умерших от связанных со СПИДом болезней, уменьшилось.

"Эти новости обнадеживают. Однако нам еще далеко до достижения цели, каковой является обеспечение всеобщего доступа. Ежегодный показатель новых случаев инфицирования превышает наши возможности по расширению доступа к лечению. Мы недостаточно делаем для того, чтобы предотвратить передачу болезни от матерей детям. Некоторые правительства все еще закрывают глаза на заражение лиц, относящихся к группам высокого риска."

Д-р Чен сообщила Исполкому, что ежегодная глобальная заболеваемость туберкулезом в некоторых частях мира стабилизировалась и, возможно, даже снижается. Она сказала, что "усилия в борьбе с туберкулезом приносят свои плоды", но обратила внимание на то, что появление во всем мире туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью является особенно тревожной тенденцией.

Д-р Чен также сообщила членам Исполкома о том, что за последние годы произошло беспрецедентное осознание проблемы малярии политическими лидерами и общественностью. "Все больше оснований для оптимизма дают результаты, которые мы наблюдаем в некоторых странах Африки, особенно после улучшения охвата населения в результате распространения надкроватных сеток и использования новейших стратегий ведения больных малярией в домашних условиях."

Д-р Чен подтвердила, что значительный прогресс был также достигнут в борьбе с забытыми тропическими болезнями, которые особенно поражают "миллиард в самом низу", то есть самых бедных людей в мире. "В прошлом году Китай и Египет объявили о ликвидации лимфатического филяриатоза - болезни, из-за которой около 40 миллионов человек являются сегодня инвалидами. Другие страны находятся на пороге аналогичных достижений. Это не только победы ради здоровья, но победы в нашей борьбе за освобождение людей, для того чтобы они могли жить трудоспособной жизнью."

В заключение д-р Чен отметила потенциально огромные преимущества для детей во всем мире, которые может дать глобальная стратегия иммунизации, разработанная совместно ВОЗ и ЮНИСЕФ в сотрудничестве со многими государствами-членами и партнерами по иммунизации. ВОЗ сообщает о массовом сокращении числа случаев смерти от кори, особенно в Африке, и расширении охвата регулярной иммунизацией. "Прогресс в 2006 году был рекордным. Я полагаю, что нам полезно посмотреть, что кроется за этим достижением и что это даст нам в будущем."

Другие вопросы повестки дня Исполкома включают: стратегии сокращения вредного употребления алкоголя; международную миграцию медико-санитарного персонала; калечащие операции на женских половых органах; готовность к пандемическому гриппу; осуществление Международных медико-санитарных правил; и медико-санитарные потребности людей, мигрирующих в новые страны.

Исполнительный комитет состоит из представителей 34 государств-членов ВОЗ. Основными функциями Исполнительного комитета являются проведение в жизнь решений и политики, принятых Ассамблеей, оказание ей консультативной помощи и общее содействие ее работе. Сессия исполкома продлится по 26 января.

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