Ученые: Эффективность антидепрессантов очень преувеличена

Положительные эффекты антидепрессантов преувеличены в медицинской литературе и клиниках, считают американские учёные из Университета Орегона. Как утверждают эксперты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов /США/, только 51% исследований подобных препаратов имеет положительные результаты, но, тем не менее, на рынке лекарств имеется гораздо больше антидепрессантов /около 94%/, качество и надёжность которых не проверены до конца.

По мнению исследователей из Университета штата Мэриленд, фармацевтические компании избегают публикации отрицательных результатов тестирований лекарств от депрессии и психо-неврологических расстройств и завышают выгоду применения антидепрессантов в среднем от 11 до 69 процентов. Для обычного пациента эти препараты не будут действовать должным образом, предупреждают фармакологи, а для людей с серьёзными нарушениями психики они могут и навредить, замедляя процесс правильного лечения. Эффективное избавление от депрессии - это не только лекарственная терапия, но и индивидуальная профилактика расстройства с профессионалом, считают клицинисты.

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