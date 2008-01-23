Сахар важен для человеческого иммунитета

Сахару когда-то приписывали волшебные целебные свойства, но теперь, наравне с солью, он отмечен медицинским сообществом как нежелательный элемент ежедневного рациона питания. Тем не менее, учёные Университета Манчестера в Великобритании считают, что жизненно важная роль сахара во многих биологических структурах и его большой терапевтический потенциал недооценены. По их мнению, сахар вовлечен в каждый аспект метаболизма и иммунной функции организма.

Специалисты доказали, что иммунный ответ нашего организма часто зависит от идентичности и местоположения сахара на антигенах, которые являются поверхностными молекулами в болезнетворных микроорганизмах, типа бактерий или любых других клеток с меньшими биологическими компонентами. Сложные типы сахара, как полисахариды - основные компоненты антигенов, наравне с липидами /жиры/ и белками. Эти антигены, говорят эксперты, определяют результат инфекционной болезни и степень борьбы иммунитета с бактериями, а недостаток сахара ведёт к формированию аутоиммунных расстройств, включая рассеянный склероз, потерю памяти, ревматический артрит и некоторые раковые образования.

АМИ-ТАСС