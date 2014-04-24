В новом календаре прививок будет изменены сроки введения вакцины

В новом календаре прививок будут изменены сроки введения вакцины, об этом сообщила заведующая сектором иммунопрофилактики Управления общественного здоровья Галина Романюк на пресс-конференции в Минздраве.

"Планируется изменить сроки введения вакцины против коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита. Согласно действующего календаря, прививки проводятся детям в три, четыре и пять месяцев. По новой редакцией их будут делать в два, четыре и шесть месяцев. Такие изменения вносятся для того, чтобы приблизить календарь к европейским стандартам", - сказала Романюк.

По ее словам, будет также изъята из перечня прививок иммунизация против дифтерии.

"Это прививка проводится в 23 года, однако она уже не актуальна ни в одной из европейских стран. Будет также отменена вакцинация против дифтерии и столбняка, что проводится в 18 лет. Останется в 14 лет и через каждые 10 лет во взрослом возрасте", - отметила Романюк.