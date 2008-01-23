Вес человека зависит от его характера

Японские ученые, проведя масштабное исследование, пришли к выводу, что общительные и дружелюбные люди намного чаще страдают от избытка лишнего веса, чем нервные, пишет агентство Reuters.

В исследовании, в котором ученые изучали связь между характером человека и его ростом и весом, приняли участие более 30 тысяч человек в возрасте от 40 до 64 лет.

Оказалось, что люди с индексом массы тела BMI (Body Mass Index) более 25 - часто используемый показатель тучности - обычно отличаются открытым характером, спокойные и уравновешенные, в то время как люди с индексом 18,5 были подвержены частым нервным переживаниям.

Также в ходе исследования специалисты установили, что курящие мужчины-экстраверты в 1,73 раза более склонны к полноте, чем интроверты. У женщин это соотношение равно 1,53.

Индекс BMI (Body Mass Index) измеряет соотношение веса тела и роста, и определяется делением веса тела человека на величину его роста в квадрате. Индекс до 20 единиц указывает на дистрофию, индекс 20-24 - на нормальный вес для взрослых, индекс 25-26 - на ожирение первой степени, 27-29 - ожирение второй степени, 30-35 - ожирение как болезнь. А вот при индексе 36 и более возникает угроза жизни.

Корреспондент.net