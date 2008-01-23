Брокколи защищает от болезней сердца

Капуста брокколи, приготовленная на пару, улучшает работу сердца и уменьшает повреждения миокарда в условиях недостатка кислорода. К такому выводу пришли американские ученые в результате экспериментов на крысах.

Руководитель исследования профессор Дипак Дас (Dipak Das) и его коллеги из Университета Коннектикута в течение месяца кормили лабораторных крыс экстрактом брокколи. По истечении указанного периода они исследовали работу сердца подопытных животных, сравнив результаты с контрольной группой животных, получавших обычный корм. Выяснилось, что сердца крыс, получавших брокколи лучше функционировали, и были более устойчивы к гипоксии – недостатку кислорода, ведущему к развитию инфаркта.

По мнению исследователей, защитный эффект брокколи объясняется высоким содержанием некоторых веществ, в частности сульфорафана, стимулирующих образование тиоредоксина. Этот белок играет важную роль в защите клеток в условиях нарушенного кровоснабжения мышцы сердца.

Защитное действие брокколи не ограничивается профилактикой болезней сердца. Более ранние исследования показали, что эта капуста снижает вероятность развития рака молочных желез и предстательной железы. По словам Даса, наибольший защитный эффект имеет капуста, приготовленная на пару, ведь при длительном кипячении брокколи теряет большую часть своих полезных свойств.

"24"