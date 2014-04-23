Украине необходим популяционный иммунитет на уровне не менее 95%

В Украине необходимо создать популяционный иммунитет на уровне не менее 95%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в Минздраве, посвященной Всемирной неделе иммунизации, которая стартует завтра, 24 апреля.

Украина, как член Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поддерживает эту инициативу для обеспечения эпидемического благополучия населения, отмечали участники мероприятия.

В ходе пресс-конференции отмечалось, что инфекционная заболеваемость остается одной из основных причин инвалидности и смертности населения во всем мире. По данным ВОЗ, 62% летальных случаев у детей обусловлены инфекционными болезнями и их последствиями.

По словам эксперта Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Екатерины Булавиновой, успех вакцинации зависит от проактивной позиции родителей.

«На сегодняшний день существует достаточный риск относительно такой страшной болезни, как полиомиелит. Советую в неделю иммунизации родителям, дети которых пропустили дозы вакцины, «догнать» календарь вакцинации. Начинать сначала не нужно, иммунная память работает. Нужно «доделать» нужные дозы. Дети переносят эти вакцины хорошо. В целом, необходимо, по меньшей мере, четыре дозы, чтобы ребенок был защищен от такого тяжелого парализующего заболевания», - сказала Булавинова.

Эксперты также отмечали, что в структуре детской заболеваемости в Украине инфекционные болезни занимают седьмое место. Показатели охватывания прививками против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, кори, паротита, краснухи среди детей в 2010-2013 годах снизились, и составляют от 55,1 до 87,1% (это значительно ниже, чем показатели, рекомендуемые ВОЗ).