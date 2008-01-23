Во Вьетнаме зафиксирован 48-й случай смерти человека от птичьего гриппа

Во Вьетнаме зафиксирован очередной, первый в 2008 году случай смерти человека от птичьего гриппа, сообщает NEWru.

По данным местных властей, 32-летний вьетнамец скончался на днях в больнице Ханоя.

Он заболел после того, как употребил в пищу мясо утки, инфицированной вирусом H5N1. Это уже 48-й случай гибели человека во Вьетнаме от птичьего гриппа.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с момента обнаружения опасного вируса был зафиксирован 351 случай заражения людей в 14 странах мира. 219 человек скончались от болезни.