Во Вьетнаме зафиксирован 48-й случай смерти человека от птичьего гриппа
10:28, 23 января 2008Страна
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Это первый случай в 2008 году
Во Вьетнаме зафиксирован очередной, первый в 2008 году случай смерти человека от птичьего гриппа, сообщает NEWru.
По данным местных властей, 32-летний вьетнамец скончался на днях в больнице Ханоя.
Он заболел после того, как употребил в пищу мясо утки, инфицированной вирусом H5N1. Это уже 48-й случай гибели человека во Вьетнаме от птичьего гриппа.
По данным Всемирной организации здравоохранения, с момента обнаружения опасного вируса был зафиксирован 351 случай заражения людей в 14 странах мира. 219 человек скончались от болезни.
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