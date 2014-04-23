Почему в желчном пузыре образовываются камни

Основной причиной образования желчных камней считаются застойные явления. Если активность пузыря снижается и он лишается естественной возможности периодически избавляться от содержимого, желчь густеет, становится вязкой, пишет Lady.tochka.net.

Пол. Чаще всего заболевают женщины из-за приема противозачаточных средств, родов (эстрогены, которые повышены во время беременности, увеличивают всасывание холестерола из кишечника и его обильного выделения с желчью).

Возраст. Лица в возрасте от 50 до 60 лет чаще страдают холециститом.

Длительное голодание препятствует своевременному избавлению от накопившейся желчи. Кроме того, при отказе от приема пищи или существенном ее ограничении организму приходится "есть" самого себя, расходуя запасы подкожного жира, что и является целью похудения. В результате в составе желчи оказывается чересчур много жирного спирта.

Другая крайность – избыточное употребление высококалорийной пищи, обилие в меню животных жиров или углеводов, ожирение. Данный рацион питания вызывает необходимость регулярно перерабатывать значительное количество жира, превращать его в холестерин.

Опасность образования желчных камней появляется в случае тяжелого заболевания, при котором питание осуществляется путем внутривенных инъекций, или если снижается двигательная активность, как при беременности. Согласно статистике, у чаще рожающих вероятность появления желчных камней выше. Поэтому для профилактики желчнокаменной болезни необходимо тем или иным способом обеспечивать достаточную активность выделения желчи

Изменения гормонального фона, связанные с нарушениями функций щитовидной железы или приемом противозачаточных препаратов, также являются возможной причиной образования камней в желчном пузыре

Наследственность. Точно так же, как мы можем унаследовать от наших родителей, к примеру, цвет глаз или волос, существует риск возникновения у ребенка данного заболевания, если его мама или папа когда-то выводили камни.

Болезни печени. Поскольку желчь образуется именно в печени, очень важно, чтобы она нормально функционировала. Когда печень не может выполнять свою работу или делает ее не полностью, образуется осадок, который со временем превращается в камень.

Болезнь самого желчного пузыря. Может проявляться в виде воспаления и дискинезии, которые приводят к застою и нарушению состава желчи.

Профилактика при склонности к образованию камней в желчном пузыре:

Рациональное питание, активный контроль массы тела, здоровый образ жизни с регулярными физическими нагрузками позволяют избежать обменных нарушений, а своевременное выявления и лечение патологий желчного пузыря (дискинезий, обтураций, воспалительных заболеваний) обеспечивают низкий риск застоя желчи и выпадения осадка в желчном пузыре. Особое внимание обмену холестерина и состоянию желчевыводящей системы необходимо уделять лицам, имеющим генетическую предрасположенность к камнеобразованию.