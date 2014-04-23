Симптомы и лечение желчнокаменной болезни

Основные клинические проявления желчнокаменной болезни:

Боль в правом подреберье, разной интенсивности. Боль относительно постоянная, но интенсивность ее может колебаться. Часто боль отдает под правую лопатку, между лопаток, в правую ключицу и там даже может быть сильнее, чем под ребром. Может отдавать в область сердца (реже) и иногда сопровождаться аритмией (нарушением ритма сердечных сокращений). Боль чаще, но абсолютно не обязательно, возникает после приема жирной и острой пищи, которая требует желчи для переваривания и вызывает сокращение желчного пузыря. На рвоту ориентироваться не стоит - она может быть, а может и не быть, пишет Lady.tochka.net.

При желчной, печеночной колике боль длится от нескольких минут до нескольких часов и затем полностью проходит.

При остром воспалении желчного пузыря - от нескольких часов и более (сутки, недели). Характерно, но, опять же, не обязательно, повышение температуры выше 37 градусов. Ослабление боли не всегда свидетельствует о уменьшении воспаления. Очень часто боль в начале сильная, затем слабеет, а воспалительный процесс прогрессирует. Лишь полное отсутствие боли в течение последующих 2-3 суток, наряду с нормализацией температуры, являются признаками купирования воспаления.

Для хронического воспаления характерна периодически возникающая боль в правом подреберье разной интенсивности и длительности, чувство тяжести и дискомфорта в этой зоне.

При камнях в общем желчном протоке боли вообще может не быть (если камень не препятствует оттоку желчи)

При воспалении желчных путей печени к симптомам желтухи присоединяется высокая скачущая температура (38-40) с ознобами, резкая общая слабость.

При воспалении поджелудочной железы (панкреатите) характерна постоянная интенсивная боль во всей верхней половине живота, в околопупочной области. Боль часто отдает в поясницу, справа, слева, иногда слева сильнее, посередине - опоясывает. Наблюдается вздутие живота, характерна рвота, часто многократная.

Случается, что камни в жёлчном пузыре не вызывают болезненных симптомов вообще. В таком случае их могут обнаружить случайно при УЗИ или при рентгенологическом обследовании. Но когда признаки все же появились, нужно как можно быстрее обратиться к врачу, так как симптомы постепенно будут развиваться, а состояние больного, естественно, ухудшаться.

Если произойдет так, что камень останется на долгое время в общем желчном протоке, который служит для оттока желчи из пузыря и печени, то риск повреждения печени и развития желтухи повышается в несколько раз.

Самым популярным методом диагностики желчнокаменной болезни является ультразвуковое исследование. В случае проведения УЗИ квалифицированным специалистом необходимость в дополнительных обследованиях отсутствует. Хотя для диагностики может использоваться также холецистоангиография, ретроградная панкреатохолангиорентгенография. Компьютерная томография и ядерно-магнитный резонанс из методов обследования самые дорогостоящие, но с большей точностью позволяют диагностировать течение болезни.

Выявление присутствия камней в желчном пузыре без наличия осложнение желчнокаменной болезни, как правило, не требует специфического лечения – прибегают к так называемой выжидательной тактике. Если развивается острый или хронический калькулезный холецистит, показано удаление желчного пузыря как источника камнеобразования. Оперативное вмешательство (холецистотомия) полостное или лапароскопическое в зависимости от состояния организма, патологических изменений в стенках пузыря и окружающих тканях, размеров конкрементов. Лапароскопическое вмешательство всегда может быть переведено в открытую полостную операцию в случае технической необходимости.

Существуют методики растворения конкрементов с помощью препаратов урсодезоксихолиевой и хенодезоксихолиевой кислот (урсосан, хенофальк), но такого рода терапия не приводит к излечению от желчнокаменной болезни и со временем возможно образование новых камней. Еще одним способом разрушения камней является ударно-волновая литотрипсия – применяется только в случае присутствия единичного конкремента и у больных, не страдающих острым воспалением желчного пузыря или протоков.