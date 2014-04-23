Пациенты с СД в Киеве инсулинами обеспечены - главный эндокринолог

Об этом заявляют в Минздраве, ссылаясь на сообщение Департамента здравоохранения г. Киева.

По словам главного внештатного эндокринолога города Галины Казмирович, в аптечные заведения Киева уже поставлено инсулины отечественного производства, а именно «Фармасулин Н», «Фармасулин НNP», «Фармасулин Н30/70», «Хумодар Р100Р», «Хумодар Б100Р», «Хумодар К25 100Р» во флаконах и картриджах для шприц-ручек.

Поставка импортных человеческих инсулинов («Хумалог», «Эпайдра», «Хумулин РЕГУЛЯР», «Хумулин НПХ», «Лантус» и «Хумулин М3») ориентировочно состоится в конце апреля.

Также в столичном Департаменте здравоохранения информируют о повторном объявлении процедуры закупки таких инсулинов как «Новорапид 3,0» («ФлексПен»); «Актрапид НМ 3,0» (картр.); «Протафан НМ 3,0» (картр.); «Левемир 3,0» («ФлексПен»); «Микстард НМ 3,0» (картр.); «Новомикс 30 3,0» («ФлексПен»); «Инсуман Рапид 3,0» (картр.); «Инсуман Базал 3,0» (картр.) и «Инсуман Комб 3,0» (картр.).

Это связано с тем, что в свое время тендерные торги были приостановлены решением Постоянно действующей административной коллегии Антимонопольного комитета Украины по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере государственных закупок, в связи с поступлением жалобы от общества с ограниченной ответственностью «Укрбиотехнология-ТМ».

Специалисты уверяют киевлян, что ситуация в столице сейчас полностью контролируется.

«Больные сахарным диабетом, которые имеют рецепт на инсулин, что отсутствует в аптеках, должны немедленно обратиться к врачу-эндокринологу. Специалист индивидуально решит вопрос относительно дальнейшего лечения», - подчеркивает Галина Казмирович.