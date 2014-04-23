Кабмин примет постановления о стабилизации цен на лекарства

Кабинет министров на сегодняшнем заседании рассмотрит вопрос о стабилизации ситуации на рынке реализации медицинских препаратов и изделий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на заседании правительства.

“Я хотел бы, чтобы мы сегодня на заседании Кабмина приняли три постановления о стабилизации ситуации на рынке реализации медицинских препаратов и медицинских изделий”, - отметил премьер-министр.

“Курс национальной валюты изменился, правда, он изменился на 20% за последние два месяца, но он не изменился на 60%. И поэтому я обращаюсь ко всем, кто реализует лекарства, кто реализует медицинские изделия, кто реализует лекарственные средства, чтобы не было так: “кому война, а кому мать родная”. Если курс вырос на 20%, то это значит, что на 20%, а не на 120%. И вчера у нас был предметный разговор и с импортерами, и с сетью реализации. Я прошу, чтобы этот предметный разговор был подкреплен конкретными действиями правительства», - подчеркнул Яценюк.

«Министерство здравоохранения - за вами контроль, Министерство экономического развития и торговли через Государственную инспекцию контроля за ценами - контроль выполнения постановления “О государственном регулировании цен на медицинские препараты”. Я за то, чтобы все зарабатывали, только я против того, чтобы в этой сверхсложной ситуации зарабатывали при помощи спекуляции на человеческой жизни и на человеческих проблемах”, - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, общественные организации, выступающие от имени потребителей, неоднократно заявляли, что цены на импортные лекарства в Украине выше, чем в соседних странах. Более того, рост цен связан не только с колебанием курса валют и введением 7% НДС на импорт лекарств, но и с злоупотреблениями аптечных сетей, дистрибьюторов, производителей.

Ранее министр финансов Александр Шлапак заявил, что рынок лекарств и медицинских средств является одним из основных теневых рынков в нашем государстве, учитывая льготное налогообложение. Нередко цены на ввозимые в Украину лекарства завышаются даже на 400%. Также он отметил, что цены на лекарства в Украине значительно выросли - на 60-70%. По словам министра, из них введение НДС занимает 5,5% на импортные лекарства и 3% - на отечественные, остальные 56% - это девальвация гривни.