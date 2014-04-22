В Украину идет похолодание

Синоптики ожидают существенное похолодание по всей территории Украины с 24 апреля, когда температура воздуха снизится до 11-16 градусов тепла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге во вторник заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

«Начиная с 24 апреля, мы ожидаем постепенное снижение температуры воздуха в Украине. Она снизится ночью 24 апреля и 26 апреля до заморозка - от 0 до 5 градусов. Эти заморозки будут наблюдаться как на поверхности почвы, так и в воздухе. А дневная температура снизится до 11-16 градусов, несколько выше будет на Закарпатье и в южных областях страны», - сказал Кульбида.

Вместе с тем, синоптик прогнозирует 25 апреля сухую, в большей части солнечную погоду.

Что касается 22-23 апреля, Укргидрометцентр прогнозирует дожди по всей Украине, а температура воздуха днем составит 19-24 градуса выше нуля.

А 27-30 апреля температура воздуха несколько поднимется до 20 градусов тепла.

Кульбида также подчеркнул, что интенсивные дожди, которые прошли на прошлой неделе, позитивно отразились на вегетации раннее посеянных яровых зерновых культур. А возможные заморозки не должны негативно повлиять на них.