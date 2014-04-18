Вода – главное лекарство для человеческого организма

Тело человека на 60% состоит из воды (новорожденного ребенка - на 80%, плода на 12 неделе после зачатия – на 90%). Вода крайне необходима для нашей жизни и играет ключевую роль для различных функций в организме, пишет Edinstvennaya.ua.

Вот список заболеваний, возникаюших в результате недостаточного потребления воды:

• Инфекции мочевыводящих путей.

• Образование камней в почках.

• Возникновение болезней зубов.

• Сухость кожи.

• Бронхо-легочные заболевания.

• Запор.

• Головные боли, мигрени.

• Ухудшение пищеварительного процесса.

• Инфекции и аллергические реакции.

• Боли в спине и суставах.

Кстати, кратковременные головные боли, которыми периодически страдает почти половина населения нашей планеты, как показывают многочисленные исследования, часто могут быть вызваны именно недостаточным потреблением воды.

ПИРАМИДА НАПИТКОВ

Доктор Луис Сьерра-Майем, возглавляющий испанскую Академию питания и пищевых наук, предлагает строго следовать пирамиде напитков. Тогда ты всегда будешь здоровой и бодрой!

Продукты из первых трех уровней пирамиды можно употреблять ежедневно (8-10 стаканов в день). Основой пирамиды является чистая вода, поэтому она должна стать главным напитков твоего дня.

На нижнем этаже пирамиды находится минеральная вода и вода из источников с низким содержанием солей.

На втором уровне расположились минеральная вода с высоким содержанием солей, некалорийные безалкогольные напитки без сахара, чай и кофе без сахара.

На третьем этаже пирамиды находятся калорийные напитки с питательными веществами: натуральные и пакетированные фруктовые и овощные соки, супы, обезжиренные молочные продукты, а также молоко и напитки на его основе с добавлением сахара, заменители молока, безалкогольное пиво, спортивные напитки, чай и кофе с сахаром.

На самом верхнем уровне пирамиды – газированные и негазированные безалкогольные напитки с добавлением сахара или фруктозы. Эти напитки не рекомендуется употреблять ежедневно и регулярно.