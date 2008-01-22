Больницы Сум получат швейцарское медоборудование

Председатель Сумской областной государственной администрации Павел КАЧУР и президент швейцарской ассоциации "Help Point Sumy" Марианне ПИФФАРЕТТИ подписали договор о сотрудничестве, в рамках которого из Швейцарии для больниц Сум и области доставят очередную гуманитарную помощь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской ОГА, планируется, что уже весной Сумская область получит свыше 600 многофункциональных медицинских коек, два полных комплекта операционных залов, стоматологическое и другое медицинское оборудование. Груз уже передан швейцарскими больницами фонду "Help Point Sumy".

П.КАЧУР поблагодарил М.ПИФФАРЕТТИ, пообещав всевозможную поддержку в доставке груза, в частности, предложил финансовую поддержку с украинской стороны, чтобы оплатить переезд восьми 40-тонных грузовиков в Сумы.

В ходе встречи М.ПИФФАРЕТТИ также сообщила, что всемирно известный врач-анестезиолог доктор ШИЛЛИ из города Берн выразил желание приехать в Сумы и провести учебные семинары для местных врачей.

В свою очередь П.КАЧУР, учитывая большой опыт и высокую квалификацию доктора ШИЛЛИ, предложил организовать в Сумах Всеукраинский семинар для медиков, а также отдельно несколько лекций для студентов Медицинского института Сумского государственного университета.

Справка УНИАН. Благотворительная ассоциация "Help Point Sumy" создана в 2005 году в г. Волен (Швейцария) с целью оказания гуманитарной помощи Сумской области, а именно - медицинским учреждениям, пожарным и правоохранительным службам, от работы которых зависит здоровье, безопасность и жизнь людей.

В 2004 году Сумская область получила из Швейцарии пожарный и патрульный полицейский автомобили. В мае 2005 года - 11 автомобилей различного назначения и спасательные пожарные материалы.

В июне 2006 года состоялась заключительная часть акции „Конвой-2006”, связанная с передачей Сумам гуманитарного груза. Полученная помощь состояла из двух пожарных автомобилей, четырех полицейских патрульных автомобилей, микроавтобуса, оборудованного для перевозки инвалидов, автомобиля скорой медицинской помощи и т. п. Общая стоимость помощи превышает 2 миллиона евро.