Чем полезны цукаты и как их правильно выбирать

Цукаты часто становятся украшением к приготовленным нами блюдам. Однако мы даже не представляем, сколько полезностей может находиться в правильно приготовленных цукатах.

Если цукаты натуральные, то они содержат много витаминов и питательных веществ. Натуральные цукаты - это фрукты, сваренные в сахарном сиропе, а после этого высушенные, пишет Zdorovia.com.ua.

Готовые цукаты должны быть сухими и не липнуть друг к другу. Диетологи утверждают, что ценность цукатов заключается в том, что они содержат много клетчатки, которая стабилизирует деятельность пищеварительной системы.

Кроме того натуральные цукаты должны иметь цвет тех продуктов, из которых были изготовлены. Такими цукатами можно смело заменить разнообразные конфеты, ведь они будут более полезными для здоровья.

Цукаты могут изготавливаться не только из фруктов, но и ягод и овощей. Чтобы проверить цукаты, которые вы приобретаете, следует через целлофан нажать на них пальцем. Они не должны выделять влагу или быть слишком жесткими или засахаренными. Чтобы выявить наличие красителя следует поместить цукаты в кипяток, если она будет закрашена, то это будет свидетельствовать о наличии красителя.