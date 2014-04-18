Весной гормональные лекарства от псориаза опасны

Весна – время, когда псориаз отступает. Этому способствует благоприятное воздействие солнечных лучей на кожу. Но бывает, что вместо облегчения весной появляется новое воспаление. Почему так происходит, рассказал Likar.info врач-дерматовенеролог Григорий Арнольдович Флакс.

Солнечные ванны – действенное средство при псориазе. Но солнечные лучи не всегда совместимы с приемом лекарственных препаратов. Многие пациенты с псориазом используют кремы и мази на основе кортикостероидов. Но их сочетание с солнцем приводит к фотосенсибилизации – аллергии на солнце. Поэтому состояние кожи пациента ухудшается, объяснил доктор Флакс.

Поэтому в теплый период года гормональные препараты рекомендуется заменить на средства, не содержащие кортикостероиды.