Обстановка влияет на вкус еды и напитков
Мы видим еду, мы слышим еду, мы пробуем еду и мы чувствуем еду. Все органы чувств работают вместе
Специалисты по питанию уже не раз проводили исследования, посвященные тому, что восприятие вкусовых качеств еды зависит от многих сторонних факторов. Уже сообщали, что на вкус еды влияет цвет посуды, а на вкус напитков может повлиять окружающая пьющего обстановка. О новых исследованиях, сообщает Meddaily.ru со ссылкой на Русская служба BBC.
Так, выяснилось, что ощущения от вкуса алкоголя усиливают скрипящие полы, звук и аромат поленьев, горящих в камине, и низкие звуки контрабаса. Производители еды и питья тут же принялись за освоение нового поля в гастрономической науке.
Новое направление в науке о питании получило название "нейрогастрономия". Так его назвал профессор Чарльз Спенс, который руководит исследовательской лабораторией в Оксфордском университете. "Нейрогастрономия" основана на том факте, что все, что мы пьем или едим, проходит через все органы чувств. "Мы видим еду, мы слышим еду, мы пробуем еду и мы чувствуем еду. Все органы чувств работают вместе", - говорит профессор.
Профессор Спенс, например, обнаружил, что он может изменить то, как посетители знаменитого лондонского ресторана воспринимают фирменное блюдо - мороженое с яичницей и беконом. Под звуки пищащих цыплят и скворчащего на сковородке бекона, гости распробовали в мороженом больше его яично-мясную составляющую, нежели молочную.