Обстановка влияет на вкус еды и напитков

Специалисты по питанию уже не раз проводили исследования, посвященные тому, что восприятие вкусовых качеств еды зависит от многих сторонних факторов. Уже сообщали, что на вкус еды влияет цвет посуды, а на вкус напитков может повлиять окружающая пьющего обстановка. О новых исследованиях, сообщает Meddaily.ru со ссылкой на Русская служба BBC.

Так, выяснилось, что ощущения от вкуса алкоголя усиливают скрипящие полы, звук и аромат поленьев, горящих в камине, и низкие звуки контрабаса. Производители еды и питья тут же принялись за освоение нового поля в гастрономической науке.

Новое направление в науке о питании получило название "нейрогастрономия". Так его назвал профессор Чарльз Спенс, который руководит исследовательской лабораторией в Оксфордском университете. "Нейрогастрономия" основана на том факте, что все, что мы пьем или едим, проходит через все органы чувств. "Мы видим еду, мы слышим еду, мы пробуем еду и мы чувствуем еду. Все органы чувств работают вместе", - говорит профессор.

Профессор Спенс, например, обнаружил, что он может изменить то, как посетители знаменитого лондонского ресторана воспринимают фирменное блюдо - мороженое с яичницей и беконом. Под звуки пищащих цыплят и скворчащего на сковородке бекона, гости распробовали в мороженом больше его яично-мясную составляющую, нежели молочную.