Как быстро вылечить насморк
При насморке с обильными выделениями из носа очень хорошо помогает промывание его полости. Промывать нос лучше всего с утра и на ночь, а также перед закапыванием лекарств
Лечение насморк зависит от вида и причины насморка и состоит в облегчении состояния пациента и устранения первопричины ринита, пишет Lady.tochka.net. Используют:
Сосудосуживающие средства – для снятия отека и облегчения отхождения слизи
Увлажняющие средства – для снижения риска повреждения слизистой из-за чрезмерной сухости
Антибактериальную терапию при определении инфекции
Противовирусные препараты
Антигистаминные – при аллергии
Растительные препараты;
Препараты комплексного действия и гомеопатические средства;
Бактериальные вакцины.
Лечение будет назначать обязательно специалист, после диагностики и обследования. От установленного диагноза будет зависеть, кто сможет решить именно вашу проблему - лор, аллерголог или терапевт. В комплексной терапии, если насморк не аллергический, помогут и некоторые средства домашней медицины.
При насморке с обильными выделениями из носа очень хорошо помогает промывание его полости. Промывать нос лучше всего с утра и на ночь, а также перед закапыванием лекарств.
Ингаляции также очень эффективны. Проводить их можно как старым способом, дыша над кастрюлей с картошкой или травяным отваром, так и при помощи современных ингаляторов.
При насморке полезно закапывать в нос сок лука, чеснока, свежей свеклы и домашнего растения каланхоэ. Необходимо будет, конечно, потерпеть неприятные ощущения, но это, возможно, и ускорит выздоровление.
Также помогают прогревания пазух носа солью и вареными яйцами. Но соблюдайте осторожность, а то потом придется еще лечить и ожог.
Неплохо применять растирку со скипидарной мазью с добавлением ментолового и других масел. Ею можно смазывать крылья носа, места над пазухами, грудь. Она согревает и с помощью своего аромата заставляет дышать даже заложенный нос.
В случае, если вместо ожидаемого улучшения вы замечаете ухудшение вашего самочувствия, у вас пропало обоняние, появились боли в голове или даже в зубах, поднялась температура, то нужно немедленно идти к отоларингологу, так как это признаки гайморита - очень серьезного и опасного заболевания.