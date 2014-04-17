Как быстро вылечить насморк

Лечение насморк зависит от вида и причины насморка и состоит в облегчении состояния пациента и устранения первопричины ринита, пишет Lady.tochka.net. Используют:

Сосудосуживающие средства – для снятия отека и облегчения отхождения слизи

Увлажняющие средства – для снижения риска повреждения слизистой из-за чрезмерной сухости

Антибактериальную терапию при определении инфекции

Противовирусные препараты

Антигистаминные – при аллергии

Растительные препараты;

Препараты комплексного действия и гомеопатические средства;

Бактериальные вакцины.

Лечение будет назначать обязательно специалист, после диагностики и обследования. От установленного диагноза будет зависеть, кто сможет решить именно вашу проблему - лор, аллерголог или терапевт. В комплексной терапии, если насморк не аллергический, помогут и некоторые средства домашней медицины.

При насморке с обильными выделениями из носа очень хорошо помогает промывание его полости. Промывать нос лучше всего с утра и на ночь, а также перед закапыванием лекарств.

Ингаляции также очень эффективны. Проводить их можно как старым способом, дыша над кастрюлей с картошкой или травяным отваром, так и при помощи современных ингаляторов.

При насморке полезно закапывать в нос сок лука, чеснока, свежей свеклы и домашнего растения каланхоэ. Необходимо будет, конечно, потерпеть неприятные ощущения, но это, возможно, и ускорит выздоровление.

Также помогают прогревания пазух носа солью и вареными яйцами. Но соблюдайте осторожность, а то потом придется еще лечить и ожог.

Неплохо применять растирку со скипидарной мазью с добавлением ментолового и других масел. Ею можно смазывать крылья носа, места над пазухами, грудь. Она согревает и с помощью своего аромата заставляет дышать даже заложенный нос.

В случае, если вместо ожидаемого улучшения вы замечаете ухудшение вашего самочувствия, у вас пропало обоняние, появились боли в голове или даже в зубах, поднялась температура, то нужно немедленно идти к отоларингологу, так как это признаки гайморита - очень серьезного и опасного заболевания.