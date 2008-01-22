Биодобавки с кальцием способствуют инфаркту

Прием биодобавок с кальцием повышает риск развития инфаркта у женщин в постменопаузе.

К такому заключению пришли новозеландские ученые по результатам исследования с участием почти 1,5 тысяч пожилых женщин, сообщает British Medical Journal.

Участниц, средний возраст которых составлял 74 года, разделили на две группы. Половина из них ежедневно принимала биодобавки с кальцием, остальные – плацебо. Каждые шесть месяцев в течение пяти лет специалисты из Оклендского университета проводили осмотр участниц и фиксировали побочные эффекты от приема препарата.

Выяснилось, что женщины в постменопаузе, принимавшие биодобавки с кальцием, чаще страдали от инфарктов - за период наблюдения в этой группе было зарегистрировано 36 инфарктов у 31 участницы. Для сравнения, в контрольной группе произошло 22 инфаркта у 21 участницы, сообщили исследователи. Кроме того, у женщин, принимавших биодобавки с кальцием, чаще развивался инсульт и наступала внезапная смерть - хотя эти показатели были в пределах статистической погрешности, отметили ученые.

По мнению специалистов, найденная ими взаимосвязь объясняется тем, что биодобавки с кальцием могут усугублять атеросклероз сосудов.

"Вероятно, эта проблема преимущественно пожилых женщин, поскольку они чаще, чем молодые страдают ишемической болезнью сердца…Поэтому кажется разумным рекомендовать отказ от биодобавок с кальцием людям старше 70 лет, а также страдающим ишемической болезнью сердца", - сообщил руководитель исследования профессор Ян Рейд.

Между тем, британские диетологи призвали пациентов, которые принимают биодобавки с кальцием, не отказываться от их приема без консультации с врачом. Эти средства помогают при остеопорозе и, по данным ряда исследований, могут снижать уровень "плохого" холестерина в крови.

Описанная новозеландскими учеными взаимосвязь между биодобавками и инфарктом может быть связана с употреблением избыточного количества кальция: участницы исследования принимали в среднем около 800 мг кальция, что превышало рекомендованную в Великобритании дозировку в 700 мг, отметила британский диетолог Памела Мэйсон. По ее мнению, результаты исследования должны быть проверены с помощью более масштабных испытаний.

Mednovosti.ru