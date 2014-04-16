Поможем вместе становиться на ноги тяжелобольным детям-сиротам с инвалидностью!

Большинство детей-сирот, которые являются воспитанниками Залучанского детского дома-интерната (Ивано-Франковская область), имеют диагноз детский церебральный паралич, они или прикованы к постели, или могут ходить только с посторонней помощью.

Один из современных, прогрессивных и одновременно доступных способов справиться с этой тяжелой болезни - иппотерапия, то есть лечение при помощи верховой езды на лошадях. Такой метод лечения хорош и тем, что между ребенком и лошадью возникает тесная положительная эмоциональная связь, которая не только снимает страх перед занятиями, но и существенно усиливает лечебный эффект.

Сейчас нужно купить лошадь, специально подготовленную для иппотерапевтичних занятий (стоимость коня 10000). В дальнейших планах обустройство небольшого закрытого ипподрома, в котором лечебные занятия можно будет проводить при любой погоде.

Для воспитанников Залучанского детдома возможность самостоятельно передвигаться - это уже „дверь” в мир иной. Даже дети, которые по крайней мере могут самостоятельно ползать, имеют больше возможностей. Вместе мы можем открыть детям эту „дверь” в другой мир! Дети ждут именно Твоей помощи! Даже пожертвование в 50 гривен будет очень полезным.

Как помочь и сколько уже собрано пожертвований - смотри здесь:

http://www.ubm.org.ua/potreby/koni-dopomojut-stavati-na-nogi-dityam-sirotam.html