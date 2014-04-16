У врачей и авиадиспетчеров - самый развитый мозг

В благополучных странах с высоким уровнем жизни люди живут дольше и в целом здоровее, но и в богатейших странах старики страдают от слабоумия и потери памяти. Ученые выяснили, что сохранить ясность ума в пожилом возрасте помогает не общественный статус или богатство, а работа на должности, требующей интенсивной умственной деятельности, пишет Здоровье.

Люди, от которых на работе требуется решение нестандартных задач и сосредоточенность, и после выхода на пенсию сохраняют высокий ментальный статус. Результаты исследования, проведенного в Университете Колорадо, опубликованы в Journal of Occupational Health Psychology. Ученые тестировали память людей самых различных профессий, всего 4182 человек. Все участники исследования были верны своей профессии – проработали на одном месте не менее 10 лет – и недавно вышли на пенсию.

Работники «умных» профессий показали лучшие результаты и в тестировании памяти, и по показателям ментального статуса – ученые использовали тесты, похожие на тесты для диагностики слабоумия. Высокий уровень памяти и когнитивных функций сохранился у работников и после выхода на пенсию. Конечно, происходило постепенное ухудшение памяти, свойственное пожилым людям, но среди людей интеллектуальных профессий этот процесс шел гораздо медленнее, чем у людей, чья работа не связана с умственной деятельностью.

Список профессий, которые замедляют старение мозга, оказался довольно широким. В пятерку лидеров вошли авиадиспетчеры, врачи, финансовые аналитики, ученые и педагоги. Как пишут авторы оригинального исследования, именно эти профессии требуют постоянных размышлений, анализа, принятия решений, креативности в решении задач. Интенсивные ментальные процессы не только заставляют мозг обновляться на биохимическом уровне и эффективно решать задачи в момент их постановки, но и после отхода от работы с ежедневными задачами сохранять когнитивный тонус.