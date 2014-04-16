Диета каменного века - новый способ быстро похудеть

Лучший способ похудеть для женщины - питаться, как ее предки времен каменного века, утверждают ученые из Кембриджского университета (Великобритания) и университета Умео (Швеция), пишут Подробности со ссылкой на viknaodessa.od.ua.

Исследователи на протяжении двух лет фиксировали данные женщин, сидящих на диете палеолита и современной диете. Результаты показали, что дамы, которые питались, как их далекие предки, потеряли в два раза больший вес (более шести килограммов) в течение первых шести месяцев.

Кроме того, "историческая" диета способствовала значительному уменьшению объема талии (около 11 сантиметров) и снижению уровня триглицеридов в крови. Питание времен палеолита включает в себя ягоды, овощи и нежирное мясо и полностью исключает такие продукты, как крупы, бобовые, молочные продукты и макаронные изделия.