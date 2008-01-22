Корвалол теперь будут продавать только по рецепту?

Настоящий скандал разразился в понедельник в России вокруг вступившего в силу постановления правительства, которое предусматривает уголовную ответственность за оборот фенобарбитала. Петербургские чиновники от медицины усмотрели в этом сигнал к действию.

С понедельника местный департамент здравоохранения запретил отпускать без рецепта лекарства, содержащие фенобарбитал в малых дозах. В "черный список" попали в частности корвалол, валокордин и пенталгин. Россияне бросились скупать эти лекарства, что привело к советским очередям.

Аптечный ажиотаж, начинавшийся в Северной столице, быстро перекинулся и на другие большие города, в том числе и Москву. Люди в панике сметали лекарства с аптечных полок. Лишь во второй половине дня чиновники из Госнаркоконтроля официально заявили, что корвалол и валокордин будут по-прежнему отпускать без рецепта. И пояснили: петербургские чиновники просто ошиблись.

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