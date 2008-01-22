Диетологи: причина болезней - неправильное питание

Украинские мужчины страдают сердечно-сосудистыми и легочными болезнями. А у женщин чаще всего диагностируют эндокринные болезни и опухоли. Таковы результаты исследования Национального института питания Украины. Причиной болезней диетологи считают неправильное питание.

"У большинства обследованных был нарушен режим питания, — объясняет Олег Швец, главный внештатный диетолог Минздрава. — В рационе преобладали хлебобулочные и кондитерские изделия, картофель и животные жиры — масло, сало".

Швец добавляет, что именно перенасыщение организма тяжелыми жирами и зашлакованно сть провоцируют сердечно-сосудистые болезни, болезни органов пищеварения и некоторые виды рака.

"Чтобы уменьшить риск, рекомендую диету с пониженным содержанием жиров, — замечает дие толог. — Больше нужно употреблять рыбы, растительного масла и орехов. Такая диета необходима также беременным, чтобы у ребенка не было умственных расстройств".

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