Малина - лучше, чем аспирин
Это еще и хорошее жаропонижающее средство
Всем известно, что малина прежде всего хорошее жаропонижающее и потогонное средство, именно в ней содержится салициловая кислота, поэтому ягода действует как таблетка аспирина, однако без пагубного влияния на слизистую желудка, не поражая органы пищеварения.
Помимо этого она тонизирует, улучшает аппетит, оказывает кровоостанавливающее и антитоксическое действие.
Ее плоды применяют при лечении малокровия.
А еще:
1. Малина сохраняет молодость: витамины А, Е, РР, В2 отвечают за жизненный тонус, упругость кожи и ровный цвет лица.
2. Она содержит много меди, а медь входит в состав большинства антидепрессантов. Поэтому есть малину горстями полезно тем, кто находится на грани стресса.
3. Малина поддерживает потенцию, так как содержит витамин С.
4. Она крайне полезна для беременных и тех, кто только собирается завести ребенка, так как содержит фолиевую кислоту.
5. Малина улучшает работу почек и снимает отеки, так как отвар из ее листьев обладает легким мочегонным действием.
Малиновый пунш хорошо давать ребенку во время простуды на ночь.
Дети, которые обычно отказываются от лекарств, пьют его с удовольствием. Малина в отличие от большинства ягод не теряет своих полезных качеств даже после тепловой обработки.
Поэтому малиновое варенье издавна считается универсальным средством от простуды. А чтобы полезных свойств в малине сохранилось еще больше, нужно во время варки варенья добавить полстакана свежего выжатого свекольного сока.
Тогда витамины и минеральные вещества, содержащиеся в малине, не разрушатся, а останутся в первозданном виде.