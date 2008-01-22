Малина - лучше, чем аспирин

Всем известно, что малина прежде всего хорошее жаропонижающее и потогонное средство, именно в ней содержится салициловая кислота, поэтому ягода действует как таблетка аспирина, однако без пагубного влияния на слизистую желудка, не поражая органы пищеварения.

Помимо этого она тонизирует, улучшает аппетит, оказывает кровоостанавливающее и антитоксическое действие.

Ее плоды применяют при лечении малокровия.

А еще:

1. Малина сохраняет молодость: витамины А, Е, РР, В2 отвечают за жизненный тонус, упругость кожи и ровный цвет лица.

2. Она содержит много меди, а медь входит в состав большинства антидепрессантов. Поэтому есть малину горстями полезно тем, кто находится на грани стресса.

3. Малина поддерживает потенцию, так как содержит витамин С.

4. Она крайне полезна для беременных и тех, кто только собирается завести ребенка, так как содержит фолиевую кислоту.

5. Малина улучшает работу почек и снимает отеки, так как отвар из ее листьев обладает легким мочегонным действием.

Малиновый пунш хорошо давать ребен­ку во время простуды на ночь.

Дети, ко­торые обычно отказываются от лекарств, пьют его с удовольствием. Малина в отличие от большинства ягод не теряет своих полезных ка­честв даже после теп­ловой обработки.

По­этому малиновое ва­ренье издавна счита­ется универсальным средством от просту­ды. А чтобы полез­ных свойств в мали­не сохранилось еще больше, нужно во время варки варенья добавить полстакана свежего выжа­того свекольного сока.

Тогда витами­ны и минеральные вещества, содер­жащиеся в малине, не разрушатся, а останутся в первозданном виде.