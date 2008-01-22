В Полтаве построили детскую бактериологическую лабораторию

Полтава построила и ввела в эксплуатацию новую бактериологическую лабораторию в Полтавском городском клиническом родильном доме. Об этом Українським Новинам сообщил представитель мэрии Полтавы.

По его словам, торжественное открытие лаборатории состоялось 21 января. Представители мэрии Полтавы отметили, что на создание лаборатории было потрачено 800 тыс. гривен из городского бюджета - 650 тыс. гривен на строительство лаборатории и 150 тыс. гривен на закупку оборудования и мебели.

Данные средства были дополнительно привлечены от инвесторов в бюджет развития. Ранее в Полтаве функционировала единственная бактериологическая лаборатория в 3-й городской поликлинике, что вызывало неудобства, поскольку она находилась на значительном расстоянии от роддома.

Кроме того, старая лаборатория не выдерживала потока посетителей, который превышал норму в 3 раза. «Безусловно, страдало качество обследований, лечение и контроль над эпидемиологической ситуацией в родильном стационаре», - сказал представитель мэрии.

По его словам, открытие бактериологической лаборатории позволит руководить санитарно-эпидемическим режимом родильного стационара, снизить показатели невынашивания беременности, преждевременных родов, рождения тяжело больных, инфицированных детей и экономить бюджетные средства. Мэрия Полтавы считает приоритетом в своей деятельности развитие медицины. В Полтаве проживает 308 тыс. человек.