Мобильные телефоны приводят к расстройству сна

Ученые из Каролинского института (Швеция) совместно со специалистами из университета Упсалы (Швеция) и Wayne State University (Мичиган, США) обнаружили, что использование мобильных телефонов перед отходом ко сну может привести к возникновению головных болей, спутанности сознания и сокращению времени сна.

Кроме этого, согласно новым данным, излучение, испускаемое мобильными телефонами, может привести к возникновению головных болей, спутанности сознания и даже депрессии.

Ученые обследовали 35 мужчин и 36 женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Некоторые из них подвергались воздействию, которое в точности имитировало облучение во время пользования мобильным телефоном. Другие были помещены в совершенно такие же условия, но подвергались лишь фиктивному воздействию.

Оказалось, что у тех людей, которые получили дозу излучения, уходило больше времени на погружение в первую фазу глубокого сна, причем в фазе глубочайшего сна они проводили меньше времени, чем те, кто получал фиктивную дозу излучения.

Также после эксперимента был задан вопрос испытуемым: Что они чувствуют после длительных разговоров по мобильному телефону. Около половины обследованных назвали себя чувствительными к электромагнитным излучениям и сообщили, что пользование мобильным телефоном вызывает у них такие симптомы, как головная боль и ухудшение когнитивных способностей.

Как сообщил руководитель исследования, профессор Бенгт Арнетц: «Мы действительно обнаружили, что мобильный телефон при обычном использовании оказывает влияние на организм. Это означает, что эти устройства оказывают на мозг воздействие, которое можно измерить". Он также полагает, что излучение заставляет мозг работать в стрессовом режиме, что делает человека более тревожным и сосредоточенным, мешает ему сбросить напряжение и заснуть.

Напомним, что ранее ученые уже проводили подобные исследования, которые также подтверждают факт того, что если пользоваться мобильными телефонами, уже находясь в постели и делать это довольно часто, а именно пять раз в неделю, то в пять раз чаще человек будет чувствовать себя уставшим.

Корреспондент.net