Погода в Украине на Пасху

В Украине на Пасху, 20 апреля, синоптики прогнозируют теплую погоду с небольшими осадками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник заявил заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко.

«На 20 апреля мы прогнозируем осадки в северных, центральных и западных областях. Вероятность их там больше. Несколько меньше вероятность осадков в восточных и южных областях. Температура воздуха по всей Украине будет 15-20 градусов выше нуля, до 20 градусов – на востоке, несколько холоднее – на крайнем западе», – сказал Прокопенко.

По его словам, в Киеве на Пасху существенных осадков не предвидится, а температура воздуха составит 18-20 градусов тепла.