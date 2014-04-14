Синоптики прогнозируют в Украине на ближайшую неделю дожди и незначительное потепление

Синоптики Украинского гидрометеорологического центра прогнозируют на предстоящую неделю дождливую погоду без значительного потепления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник заявил заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко.

«Ближайшую неделю мы ожидаем в большинстве дней дождливую погоду. Температура воздуха будет постепенно повышаться», - сказал Прокопенко.

В частности, сегодня, 14 апреля, синоптик прогнозирует умеренные дожди в западных областях. В других регионах также пройдут небольшие дожди, температура днем достигнет 16 градусов выше нуля.

15 апреля Прокопенко прогнозирует небольшие осадки во всех регионах Украины, кроме восточных областей и Крыма. Температура ночью составит 1-7 градусов выше нуля, а днём – 14-19.

В среду, 16 апреля, в Украине ночью ожидаются умеренные дожди, а днем – небольшие дожди. В Карпатах возможен дождь с мокрым снегом. На большей части территории Украины температура ночью составит 5-10 градусов выше нуля, днем – 14-19.

17 апреля в Карпатах сохранится дождливая погода, а в остальных областях Украины осадки не ожидаются. Температура ночью составит 5-10 градусов выше нуля, днем – 15-18. В то же время в южных и восточных областях ожидается потепления до 20 градусов.

18-19 апреля синоптик прогнозирует временами небольшие дожди. Температура ночью составит 5-13 градусов выше нуля, днем – до 21 градуса.

На Пасху, 20 апреля, Укргидрометцентр прогнозирует небольшие дожди по всей Украине. Температура воздуха поднимется до 20 градусов.

Что касается погоды в Киеве, то на ближайшую неделю прогнозируется температурный режим от 16 до 20 градусов выше нуля. Осадки ожидаются 14-16 апреля.

По словам Прокопенко, в ближайшую неделю более комфортная погода сохранится на Левобережье – 17-22 градуса тепла, без осадков. Больше дождей синоптики ожидают на крайнем севере, а также на западе, где температура может снизиться на 1-3 градуса.

Вместе с тем, в конце апреля Прокопенко обещает потепление. «Потепление в Украине мы ожидаем в самом конце апреля», - сказал синоптик.