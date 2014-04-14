Синоптики прогнозируют в Украине на ближайшую неделю дожди и незначительное потепление
Ожидается температурный режим от 16 до 20 градусов выше нуля
Синоптики Украинского гидрометеорологического центра прогнозируют на предстоящую неделю дождливую погоду без значительного потепления.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник заявил заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко.
«Ближайшую неделю мы ожидаем в большинстве дней дождливую погоду. Температура воздуха будет постепенно повышаться», - сказал Прокопенко.
В частности, сегодня, 14 апреля, синоптик прогнозирует умеренные дожди в западных областях. В других регионах также пройдут небольшие дожди, температура днем достигнет 16 градусов выше нуля.
15 апреля Прокопенко прогнозирует небольшие осадки во всех регионах Украины, кроме восточных областей и Крыма. Температура ночью составит 1-7 градусов выше нуля, а днём – 14-19.
В среду, 16 апреля, в Украине ночью ожидаются умеренные дожди, а днем – небольшие дожди. В Карпатах возможен дождь с мокрым снегом. На большей части территории Украины температура ночью составит 5-10 градусов выше нуля, днем – 14-19.
17 апреля в Карпатах сохранится дождливая погода, а в остальных областях Украины осадки не ожидаются. Температура ночью составит 5-10 градусов выше нуля, днем – 15-18. В то же время в южных и восточных областях ожидается потепления до 20 градусов.
18-19 апреля синоптик прогнозирует временами небольшие дожди. Температура ночью составит 5-13 градусов выше нуля, днем – до 21 градуса.
На Пасху, 20 апреля, Укргидрометцентр прогнозирует небольшие дожди по всей Украине. Температура воздуха поднимется до 20 градусов.
Что касается погоды в Киеве, то на ближайшую неделю прогнозируется температурный режим от 16 до 20 градусов выше нуля. Осадки ожидаются 14-16 апреля.
По словам Прокопенко, в ближайшую неделю более комфортная погода сохранится на Левобережье – 17-22 градуса тепла, без осадков. Больше дождей синоптики ожидают на крайнем севере, а также на западе, где температура может снизиться на 1-3 градуса.
Вместе с тем, в конце апреля Прокопенко обещает потепление. «Потепление в Украине мы ожидаем в самом конце апреля», - сказал синоптик.