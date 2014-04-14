В Украине запретили цитрамон отечественного производства
13:31, 14 апреля 2014Страна
2
Причиной запрета стал подтвержденный факт фальсификации препарата
В Украине запретили цитрамон отечественного производства из-за подтвержденного факта фальсификации препарата, пишут Подробности.
Решение о запрете реализации, использования и хранения лекарства "Цитрамон У" производства "Лубныфарм" приняла Гослекслужба Украины. Речь идет о таблетках №6 в блистерах, серия 680912.
Причиной запрета стал подтвержденный факт фальсификации препарата. При обнаружении субъектами хозяйствования образцов этого лекарства, их необходимо изъять из оборота и уничтожить, говорится в распоряжении Гослекслужбы.
Напомним, цитрамон - комбинированный анальгетик на основе парацетамола и ацетилсалициловой кислоты, являющийся популярным брендом в странах бывшего СССР.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter