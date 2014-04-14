В Украине запретили цитрамон отечественного производства из-за подтвержденного факта фальсификации препарата, пишут Подробности.

Решение о запрете реализации, использования и хранения лекарства "Цитрамон У" производства "Лубныфарм" приняла Гослекслужба Украины. Речь идет о таблетках №6 в блистерах, серия 680912.

Причиной запрета стал подтвержденный факт фальсификации препарата. При обнаружении субъектами хозяйствования образцов этого лекарства, их необходимо изъять из оборота и уничтожить, говорится в распоряжении Гослекслужбы.

Напомним, цитрамон - комбинированный анальгетик на основе парацетамола и ацетилсалициловой кислоты, являющийся популярным брендом в странах бывшего СССР.